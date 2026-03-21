Pas ndryshimeve të miratuara sot në Asamble, Rama mbledh nesër drejtuesit politikë të PS
Pas ndryshimeve të miratuara sot në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste në gjashtë qarqe të vendit, kryeministri Edi Rama ka thirrur një mbledhje me drejtuesit politikë.
Burime bëjnë me dije se takimi do të zhvillohet ditën e nesërme në selinë e PS, duke nisur nga ora 10:00.
Në fokus të mbledhjes pritet të jetë analiza e procesit zgjedhor brenda strukturave të partisë, si dhe organizimi i mëtejshëm në nivel lokal pas riorganizimeve të fundit.
