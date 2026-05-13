Pavarësisht thirrjeve për bojkot, Izraeli favorit! Kualifikohet në finalen e Eurovisionit
Izraeli është kualifikuar për të garuar në finalen e Festivalit të Këngës në Eurovision të së shtunës, mes polemikave të vazhdueshme rreth pjesëmarrjes së vendit.
Konkurrenti i Izraelit është Noam Bettan, i cili interpreton këngën “Michelle”. Ai ishte një nga 10 artistët që u kualifikuan në gjysmëfinalen e së martës. Greqia, Finlanda, Belgjika, Suedia, Moldavia, Serbia, Kroacia, Lituania dhe Polonia gjithashtu arritën në finale.
Një gjysmëfinale e dytë do të zhvillohet të enjten. 10 artistët më të mirë nga secila gjysmëfinale do të konkurrojnë të shtunën së bashku me fituesen e vitit të kaluar, Austrinë, dhe vendet e “Katërshes së Madhe”: Francën, Gjermaninë, Italinë dhe Mbretërinë e Bashkuar, të cilat kualifikohen automatikisht për raundin final.
Pesë vende zgjodhën të mos merrnin pjesë në konkursin e sivjetëm të Eurovisionit nëse Izraeli do të garonte, duke thënë se vendimi i tyre ishte bazuar në luftën e Izraelit në Gaza dhe krizën humanitare që ajo shkaktoi. Rusia u përjashtua nga konkursi në vitin 2022 pas pushtimit të Ukrainës.
Grupi militant palestinez Hamas sulmoi Izraelin më 7 tetor 2023, duke vrarë rreth 1,200 njerëz në Izrael, shumica e të cilëve ishin civilë, dhe duke marrë peng 251 persona.
Sulmi shkaktoi një ofensivë të madhe ushtarake izraelite në Gaza, e cila vrau dhjetëra mijëra palestinezë, shumë prej tyre civilë dhe fëmijë, zhvendosi 90 përqind të popullsisë së Gazës dhe shkatërroi ndërtesa në zona të gjera. Pavarësisht një armëpushimi të ndërmjetësuar nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump në tetor 2025, Izraeli vazhdon të sulmojë Gazën dhe dhuna e kolonëve në Bregun Perëndimor të pushtuar vazhdon.
Bojkoti i paprecedentë i Eurovisionit nga pesë vende është përshkruar si një moment ekzistencial në historinë 70-vjeçare të konkursit të këngëve.
