13 Mar 2026
Ekonomia

Pensionet e reja, përcaktohen koeficientët e indeksimit mbi bazën

· 2 min lexim

Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore (ISSH), nën drejtimin e ministres së Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, njëkohësisht kryetare e Këshillit, miratoi vendimin që përcakton koeficientet e indeksimit të bazës së vlerësuar të vitit 2024 për efekt të llogaritjes së pensioneve, dhe që do të prekë të gjithë qytetarët që përfitojnë të drejtën për pension pas datës 1 janar 2026.

Vendimi, i cili do të dërgohet për miratim edhe në Këshillin e Ministrave, mundëson rivlerësimin e pagës mesatare mbi të cilën llogaritet shuma mujore fillestare e pensionit.

Ky hap synon që pensionet e reja të jenë në përputhje me kontributet e derdhura dhe të sigurojë një trajtim të drejtë për të gjithë aplikantët.

“Koeficienti i indeksimit i propozuar në këtë vendim, do të ndikojë në rritjen e bazës së vlerësuar për rreth 40 mijë persona që do të aplikojnë për pensione të reja nga janari i vitit 2026, duke bërë të mundur që pensionet e tyre të jenë të harmonizuara me kontributet e derdhura”, bën të ditur ISSH.

Formula aktuale e përcaktimit të pensionit fillestar, e ndryshuar me reformën e vitit 2014, përcakton një pension bazë, i cili është rreth 9.800 lekë dhe një shtesë mbi të që është 1% për çdo vit sigurimi, shumëzuar me bazën mesatare të vlerësuar. Ky sistem synon të sigurojë që pensionet të jenë sa më të drejta dhe në përputhje me kontributet e dhëna.

