Përfshihet nga zjarri kamioni i transportit të mallrave në Kakavijë
Një kamion që po transportonte produkte ushqimore është përfshirë nga zjarri në afërsi të doganës së Kakavijës. Forca të shumta zjarrfikëse të Dropullit si dhe efektivë të policisë ndodhen në vendin e ngjarjes për neutralizimin e flakëve.
Dyshohet se shkak i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike në motorin e kamionit, ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
