Pesë iranianë të vrarë në sulmet e SHBA ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit
Pesë qytetarë iranianë kanë vdekur pas sulmeve amerikane ndaj anijeve tregtare iraniane , sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim, e cila kundërshton deklaratat e mëparshme të Donald Trump.
Presidenti amerikan tha se Shtetet e Bashkuara kishin goditur shtatë “skafe të shpejta” iraniane në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa Uashingtoni përpiqet të nxjerrë anijet e bllokuara nga Gjiri Persik.
Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Koreja e Jugut raportuan sulme ndaj anijeve të hënën, ndërsa Abu Dhabi raportoi gjithashtu një zjarr në portin e Fujairah pas një sulmi iranian.
Kompania e transportit detar Maersk njoftoi se anija e saj me flamur amerikan lundroi me sukses në Ngushticë nën mbrojtjen ushtarake amerikane, si pjesë e operacionit që Trump e quajti “Projekti Liria”.
Nga ana e tij, Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se zhvillimet tregojnë se “nuk ka zgjidhje ushtarake për një krizë politike”. “Plani i Lirisë” është një “Plan Afati i Fundit”, tha ai në mënyrë karakteristike.
