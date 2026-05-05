EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
BTC $80,992 ▲ +1.46% ETH $2,385 ▲ +0.75% XRP $1.4066 ▼ -0.38% SOL $84.9600 ▲ +0.12%
Pesë iranianë të vrarë në sulmet e SHBA ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit

Pesë qytetarë iranianë kanë vdekur pas sulmeve amerikane ndaj anijeve tregtare iraniane , sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim, e cila kundërshton deklaratat e mëparshme të Donald Trump.

Presidenti amerikan tha se Shtetet e Bashkuara kishin goditur shtatë “skafe të shpejta” iraniane në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa Uashingtoni përpiqet të nxjerrë anijet e bllokuara nga Gjiri Persik.

Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Koreja e Jugut raportuan sulme ndaj anijeve të hënën, ndërsa Abu Dhabi raportoi gjithashtu një zjarr në portin e Fujairah pas një sulmi iranian.

Kompania e transportit detar Maersk njoftoi se anija e saj me flamur amerikan lundroi me sukses në Ngushticë nën mbrojtjen ushtarake amerikane, si pjesë e operacionit që Trump e quajti “Projekti Liria”.

Nga ana e tij, Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se zhvillimet tregojnë se “nuk ka zgjidhje ushtarake për një krizë politike”. “Plani i Lirisë” është një “Plan Afati i Fundit”, tha ai në mënyrë karakteristike.

