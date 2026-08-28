Petrova: Në Shkup nuk ka vullnet politik për futjen e bullgarëve në Kushtetutë
Ministrja e Jashtme bullgare Velislava Petrova thotë se në Shkup nuk ka mjaftueshëm vullnet politik për zbatimin e asaj që është dakorduar në kompromisin evropian të vitit 2022 dhe vlerëson se konfrontimi dhe retorika antibullgare vetëm e largojnë procesin e integrimit evropian.
Në një intervistë për gazetën bullgare “Standard”, Petrova kujton se në vitin 2022 ka qenë pjesë e ekipit që e përfaqësonte pozicionin bullgar para Bashkimit Evropian dhe thotë se Sofja ka arritur t’i bindë partnerët evropianë ta pranojnë atë pozicion.“Kompromisi evropian i vitit 2022 ishte sukses i madh sepse u mbështet me konsensus të qartë ndërinstitucional në Bullgari”, ka deklaruar Petrova. Ajo shtoi se arritja e një konsensusi të tillë ishte e vështirë dhe pikërisht kjo, sipas saj, i dha peshë shtesë marrëveshjes.
Petrova pretendon se Bullgaria nuk vendos kushte të reja për Maqedoninë dhe nuk kërkon asgjë jashtë kornizës tashmë të përcaktuar evropiane. Sipas saj, besimi mes dy vendeve mund të ndërtohet vetëm përmes përmbushjes së obligimeve të marra dhe një qasje konstruktive në zgjidhjen e çështjeve të hapura.
Ajo e kritikon edhe retorikën aktuale në marrëdhëniet mes Shkupit dhe Sofjes, duke vlerësuar se konfrontimi nuk i ndihmon Maqedonisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, por çon në humbje kohe.
Në intervistë Petrova e përmend edhe rastin me Iva Mihajlova, duke vlerësuar se qëndrimi i autoriteteve maqedonase në atë rast nuk lë hapësirë për optimizëm më të madh se së shpejti mund të ketë përparim më serioz në marrëdhëniet mes dy vendeve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.