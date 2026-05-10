“Pirati” nuk ndalet, Muriqi shënon golin e radhës në LaLiga
Vedat Muriqi shënon golin e radhës në kampionatin spanjoll me fanellën e Majorkës.
“Viktima” e radhës është Villareali. Sulmuesi kosovar ka shënuar golin e barazimit (1-1) për skuadrën e tij.
Ky është goli i 22-të sezonal për Muriqin në LaLiga dhe vetëm Mbappe me 24 gola ka shënuar më shumë se sulmuesi kosovar.
