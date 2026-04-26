Tiranë 21°C · Kthjellët 26 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012 EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
₿ CRYPTO
BTC $78,016 ▲ +0.5% ETH $2,332 ▲ +0.56% XRP $1.4265 ▼ -0.56% SOL $86.5300 ▼ -0.15%
26 Apr 2026
LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare MPB: Raportimi për bombë në qendrën tregtare në Shkup ishte i rremë FSK përgatitet për dislokim në Gaza, ekipi kryen vlerësim paraprak Play-off NBA/ Minnesota më e fortë se dëmtimet, Knicks dominojnë Hawks në Atlanta Rijetësohet siti arkeologjik i Adrianopolit
Play-off NBA/ Minnesota më e fortë se dëmtimet, Knicks dominojnë Hawks në Atlanta

Minnesota ka treguar karakter duke fituar ndeshjen e katërt të serisë me Denver. Ekipi nga Mineapolis udhëheq serinë me shifrat 3-1 falë triumfit të mbrëmshëm ku protagonist absolut ishte Ayo Dosunmu me 43 pikë të shënuara edhe pse u aktivizua nga stoli. Zgjedhja e trajnerit Chris Finch ishte e detyruar pasi Timberwolves humbën për shkak dëmtimi Donte DiVincenzo dhe Anthony Edëards.

Një tjetër duel interesant ishte edhe ai në Atlanta ku New York Knicks dominuan Hawks duke barazuar serinë 2-2. Kjo fitore erdhi pas dy humbjeve në fotofinish ndërsa kontribut të madh dha mbrojtja, e cila limitoi tej mase sulmin e vendasve: CJ Mccollum shënoi vetëm 17 pikë ndërsa Nickeil Alexander-Walker mbylli garën me 15. Për New York spikati gara e Karl-Anthony Towns, i cili ishte autor i 20 pikëve, 10 topave në tabelë dhe 10 assist.

Ndeshjet

ORLANDO MAGIC-DETROIT PISTONS 113-105 (2-1)

PHOENIX SUNS-OKLAHOMA CITY THUNDER 109-121 (0-3)

ATLANTA HAWKS-NEW YORK KNICKS 98-114 (2-2)

MINNESOTA TIMBERWOLVES-DENVER NUGGETS 112-96 (3-1)

