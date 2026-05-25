Play-off NBA/ Spurs-at kanë ende fuqi, OKC bie në San Antonio
Falë një prove të madhe të lojës në mbrojtje, San Antonio Spurs arriti të ngrihej pas dy humbjeve radhazi që pësuan përballë Oklahoma City Thunder duke dominuar plotësisht ndeshjen e katërt të finalave të Konferencës së Perëndimit, e cila përfundoi me shifrat 103-82.
Victor Wembanyama ishte madhështor me 33 pikë, 8 topa në tabelë, 5 asist dhe 3 stopime. Asi francez ishte kyç edhe në lojën mbrojtëse pasi udhëhoqi ekipin mjaft mirë në këtë drejtim duke detyruar kampionët në fuqi që të shënonin vetëm 82 pikë. Formacioni i Thunder vetëm një herë më parë në historinë e klubit kishte mundur që të bënte më keq në këtë drejtim në play-off. Shai Gilgeous-Alexander siç pritej ishte më i miri nga skuadra mike me 19 pikë të shënuara.
