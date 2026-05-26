26 May 2026
Maqedonia

Plenkoviq: Qeveria po përmbush kriteret, procesi i BE-së s’mund të ketë shkurtesa

· 2 min lexim

Qeveria e Maqedonisë së Veriut është në favor të përmbushjes së kritereve për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe besoj se ato po përparojnë shumë mirë, vlerësoi kryeministri kroat Andrej Plenkoviq gjatë vizitës së sotme në Shkup.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në një konferencë të përbashkët për shtyp në Ohër me kryeministrin Hristijan Mickoski, theksoi se e vetmja çështje e hapur në këtë moment janë marrëdhëniet me Bullgarinë.

“Bullgaria pati zgjedhje. Kemi një president të vjetër dhe një kryeministër të ri, Radev, kështu që presim kontaktet e para, hapat e parë që do të ndërmerrni në atë nivel. Po ndjekim dialogun që patët në nivel ministror dhe do të përpiqemi t’ju ndihmojmë të kapërceni pengesat që ekzistojnë në atë proces”, tha Plenkoviq.

Duke komentuar dokumentin no-paper nga kancelari gjerman Friedrich Merz mbi lajmet e planifikuara për zgjerimin në Bashkimin Evropian, Plenkoviq theksoi se ishte një letër e pritur, e cila kryesisht ka të bëjë me Ukrainën, dhe ai beson se nuk mund të ketë shkurtesa për disa vende dhe ngadalësi për të tjerat.

“Sa i përket letrës së Kancelarit Merz, nuk është e papritur për mua. Është fryt, do të thoja, i muajve të reflektimit, të cilët kanë qenë të pranishëm në Berlin për një kohë të gjatë. E diskutuam në samitin në Zagreb, ishte një samit i partive tona simotra nga familja e Partive Popullore Evropiane (PPE), ku ishte mjaft e qartë se pritjet në atë letër, mbi të gjitha, lidhen me perspektivën evropiane të Ukrainës. Ato nuk do të jenë në gjendje të përmbushin atë që Ukraina ka kaluar, veçanërisht në kontekstin e negociatave të paqes të iniciuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nënkuptojnë anëtarësim të plotë”, theksoi Plenkoviq./Telegrafi/

