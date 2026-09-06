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Kronika

Policia e Tiranës shton kontrollet ndaj makinave luksoze, verifikohet burimi i pasurisë

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Policia e Tiranës ka intensifikuar kontrollet ndaj automjeteve luksoze në kryeqytet, me fokus të veçantë te origjina, pronësia dhe burimi i të ardhurave me të cilat janë blerë.

Sipas Policisë, aksioni synon identifikimin e automjeteve që mund të jenë përfituar nga veprimtaria kriminale, si dhe parandalimin e trafikimit të paligjshëm të tyre.

Në kuadër të kontrolleve, strukturat për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale, Forcën e Posaçme “Shqiponja” dhe Policinë Rrugore, kanë kontrolluar dhjetëra automjete luksoze në zona të ndryshme të Tiranës.

“Për verifikimin e mjeteve është përdorur një aparaturë e posaçme, përmes së cilës kontrollohen të dhënat identifikuese të automjeteve. Pas verifikimit në sistem, Policia ka kryer kontrolle të mëtejshme mbi pronësinë, origjinën dhe historikun e blerjes, shitjes dhe posedimit të tyre.

Në fokus të hetimeve kanë qenë gjithashtu burimet financiare të përdorura për blerjen e automjeteve, me qëllim evidentimin e rasteve kur pasuria mund të ketë ardhur nga aktiviteti kriminal.

Autoritetet kanë verifikuar edhe nëse automjetet e kontrolluara mund të jenë pjesë e skemave të trafikimit të paligjshëm”, bën me dije policia.

Në përfundim të verifikimeve, materialet procedurale janë referuar në Prokurori, e cila pritet të vijojë hetimet dhe veprimet e mëtejshme ligjore.

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