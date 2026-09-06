Britney Spears habit fansat: Çfarë fshihet pas mesazhit të Justin Bieber?
Britney Spears ka tërhequr vëmendjen me postimin e fundit në Instagram, ku ndau një mesazh të këngëtarit Justin Bieber për vlerën personale dhe mënyrën se si duhet parë vetja.
Këngëtarja 44-vjeçare publikoi një fotografi të Justin Bieber dhe e etiketoi atë në postim.
Mbi foto ishte vendosur një citat që theksonte se vlera e një personi nuk përcaktohet nga ajo që ka bërë, zotëron apo nga mënyra se si e gjykojnë të tjerët.
“Vlera ime nuk bazohet në atë që kam bërë, në atë që kam, në njerëzit që njoh apo në atë që të tjerët thonë për mua. Unë jam mjaftueshëm sepse Zoti më krijoi”, thuhej në mesazhin e publikuar nga Spears.
Ajo nuk shtoi asnjë koment tjetër në përshkrimin e postimit, por zgjodhi vetëm të etiketonte Bieber.
Postimi vjen vetëm pak ditë pasi Spears foli publikisht për pasojat që, sipas saj, i ka lënë periudha e kujdestarisë ligjore 13-vjeçare.
“Edhe sot, mendoj se njerëzit nuk e kuptojnë dëmin e vërtetë që iu shkaktua zemrës dhe shpirtit tim gjatë kujdestarisë”, kishte shkruar ajo në një postim që më vonë e fshiu.
Kujdestaria, e mbikëqyrur për vite nga babai i saj, Jamie Spears, nisi në vitin 2008 dhe përfundoi në nëntor të vitit 2021.
Nuk është hera e parë që Spears shpreh publikisht mbështetjen për Bieber. Në shtator të vitit 2025, ajo kishte reaguar në mbrojtje të këngëtarit pas kritikave që ai mori për publikimin e fotografive familjare.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.