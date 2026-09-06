GJKKO mbylli dyert për mediat, reagon BE: Jemi në dijeni, të gatshëm të ofrojmë ekspertizë për…
Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri i është përgjigjur Top Channel për rregulloren e re të Gjykatës së Posaçme, hyrë në fuqi në datën 1 shtator 2026.
Në një e-mail dërguar gazetares së Departamentit të Informacionit në TCH, Anila Hoxha, delegacioni i BE thotë se po monitoron situatën.
“BE-ja është në dijeni të një rregulloreje të re të brendshme për sigurinë, rendin dhe rregullat e sjelljes në ambientet e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO), e cila merr parasysh karakteristikat e veçanta organizative, operacionale dhe të sigurisë që lidhen me GJKKO-në dhe proceset gjyqësore të saj.
BE-ja është e gatshme të vijojë të ofrojë ekspertizë të specializuar si për sistemin gjyqësor, ashtu edhe për komunitetin mediatik, në mbështetje të gjetjes së një ekuilibri të drejtë ndërmjet masave të sigurisë dhe aksesit në informacion dhe transparencës së proceseve gjyqësore, në përputhje me standardet dhe parimet evropiane. BE-ja do të vijojë t’i monitorojë nga afër këto çështje në kuadër të negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në BE”, thuhet në përgjigje.
Ndërkohë Maksim Haxhia, kreu i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, njoftoi në telefon gazetaren Hoxha se të martën në ora 12 në Tiranë për kufizimet qe ju bëhen edhe avokatëve në këtë rregullore, do të mbahet mbledhje urgjente prej nga ku do të dilet me vendimmarrje.
Një burim pranë Këshillit të Përgjithshëm pohoi se “nuk përjashtohet mundësia që avokatët të shkojnë drejt bojkotit jo vetëm të gjykimeve në themel, por edhe të masave të sigurimit personal”, një reagim ky qe është drastik nëse ndodh.
Ndërkohë “Safe Journalist” në disa reagime publike ka kërkuar rishikimin e rregullores mbasi cënon punën e gazetarëve dhe të medias.
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