Tiranë 23°C · Pjesërisht vranët 10 May 2026
S&P 500 7,399 ▲0.84%
DOW 49,609 ▲0.02%
NASDAQ 26,247 ▲1.71%
NAFTA 95.42 ▲0.64%
ARI 4,731 ▲0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $80,948 ▲ +0.83% ETH $2,330 ▲ +1.08% XRP $1.4355 ▲ +1.34% SOL $94.0200 ▲ +1.1%
S&P 500 7,399 ▲0.84 % DOW 49,609 ▲0.02 % NASDAQ 26,247 ▲1.71 % NAFTA 95.42 ▲0.64 % ARI 4,731 ▲0.42 % S&P 500 7,399 ▲0.84 % DOW 49,609 ▲0.02 % NASDAQ 26,247 ▲1.71 % NAFTA 95.42 ▲0.64 % ARI 4,731 ▲0.42 %
EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096
10 May 2026
Breaking
Kërcënim me armë pas një zënke pranë një qendre tregtare në Shkup Fetoshi: Serbia mund të tentojë destabilizim dhe ndërhyrje në zgjedhjet e 7 qershorit “Pirati” nuk ndalet, Muriqi shënon golin e radhës në LaLiga Berisha akuzon Ramën për fshehjen e raportit të PE: Propaganda mbuloi kritikat e rënda të Bashkimit Evropian Flick merr lajmin e dhimbshëm pak para El Clasico-s, klubi i Real Madridit bën gjestin e bukur
Menu
Maqedonia

Policia ndalon shtatë shtetase të huaja, ishin duke punuar ilegalisht në një klub nate në Ohër

· 1 min lexim

Shtatë shtetase të huaja janë ndaluar nga policia gjatë një kontrolli të realizuar në një klub nate në Ohër.

Siç njoftojnë nga MPB, gjatë kontrollit është konstatuar se A.G. (28), M.R. (26), A.B. (29) dhe A.S. (28) nga Rusia, P.P. (31) nga Bullgaria, A.L. (31) nga Kazakistani dhe A.R. (42) nga Serbia, kanë punuar ilegalisht si valltare në klubin e natës.

Pas konstatimit të shkeljeve, ato janë privuar nga liria dhe janë dërguar në stacion policor për procedurë të mëtejshme.

Nga policia bëjnë të ditur se pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tyre do të parashtrohen kallëzime përkatëse sipas nenit 217 të Ligjit për të Huajt.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu