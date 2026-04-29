EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $77,664 ▲ +1.36% ETH $2,340 ▲ +2.46% XRP $1.4038 ▲ +1.15% SOL $85.3000 ▲ +1.92%
29 Apr 2026
Kosova

Pranon fajësinë për sulm ndaj KFOR-it, Sllobodan Radenkoviq dënohet me 2 vjet burgim dhe 15 mijë euro gjobë

Sot Në Gjykatën Themelore të Prishtinës është mbajtur seanca dëgjimore në rastin ndaj Sllobodan Radenkoviq, i akuzuar për sulm ndaj KFOR-it në maj të 2023, ndërkaq u shqyrtua po ashtu marrëveshja e arritur për pranimin e fajësisë në mes të akuzuarit, Radenkoviq dhe Prokurorisë Speciale të Kosovë.

Pas marrëveshjes së arritur po sot është bërë shpallja e aktgjykimit, ku i akuzuar Sllobodan Radenoviq u dënua me 2 vjet burgim dhe 15 mijë euro gjobë.

Radenkoviq u dënua me 2 vjet burgim për veprën penale “Sulm ndaj personit zyrtar”, ndërsa me 6 muaj burgim për “Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizmi” ose 15 mijë euro gjobë.

Me kërkesë të të dënuarit burgimi me 6 muaj iu zëvendësua me shumën 15 mijë euro gjobë. /Telegrafi/

