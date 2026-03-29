Tiranë 5°C · Kthjellët 29 March 2026
S&P 500 6,369 ▼1.67%
DOW 45,167 ▼1.73%
NASDAQ 20,948 ▼2.15%
NAFTA 102.18 ▲2.55%
ARI 4,506 ▼0.42%
EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986 EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986
BTC $65,930 ▼ -0.76% ETH $1,981 ▼ -0.81% XRP $1.3268 ▼ -0.58% SOL $81.2800 ▼ -1.11%
S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 102.18 ▲2.55 % ARI 4,506 ▼0.42 % S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 102.18 ▲2.55 % ARI 4,506 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986 EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986
29 Mar 2026
Incident në avion në aeroportin e Detroitit, FBI nis hetimet Republikanët ndahen për mundësinë e dërgimit të trupave amerikane në Iran Fuqitë europiane shprehin shqetësim për projektligjin izraelit për dënimin me vdekje Dilema 'Vance apo Rubio?' Si po e dikton lufta me Iranin trashëgiminë e Trump dhe garën e vitit 2028
Presidenti i federatës turke motivon lojtarët para finales ndaj Kosovës

Nga një vilë në Bodrum nëse Turqia kualifikohet në Botëror

· 1 min lexim

Turqia po përgatitet për finalen e Play Off-it të Kupës së Botës, që do të luajë në Prishtinë kundër Kosovës të martën më 31 mars.

Ditën e sotme stërvitjen e kombëtares turke e ka ndjekur edhe presidenti i Federatës së Futbollit, Ibrahim Haciosmanoglu, i cili u ka premtuar një shpërblim të majmë futbollistëve, nëse arrijnë që të kualifikohen në Botëror.

Sipas mediave lokale, Haciosmanoglu u ka premtuar nga një vilë në Bodrum lojtarëve të Turqisë, nëse arrijnë që të mposhtin Kosovën në finale.

“Kemi 22 vite që nuk shkojmë në Botëror. Do të paguaj nga xhepi im për vilat e lojtarëve nëse kualifikohemi”, ka thënë presidenti i federatës turke të futbollit.

The post Presidenti i federatës motivon lojtarët para finales ndaj Kosovës: Nga një vilë në Bodrum nëse Turqia kualifikohet në Botëror appeared first on RTSH.

