Presidenti i Gjermanise: SulmiSHBA-Izrael kundër Iranit shkelje e së drejtës ndërkombëtare
Presidenti gjerman, Frank-Walter Steinmeier kritikoi sot ashpër luftën SHBA-Izrael kundër Iranit si një shkelje të së drejtës ndërkombëtare duke thënë se nuk ka asnjë arsye që Gjermania të bashkohet me administratën e presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
”Konflikti ishte një gabim politikisht katastrofik dhe një luftë vërtet e shmangshme dhe e panevojshme, nëse qëllimi i saj ishte të ndalonte Iranin në rrugën drejt një bombe atomike”, tha Steinmeier para një audience që merrte pjesë në një aktivitet në Berlin që shënonte 75-vjetorin e rikrijimit të Ministrisë së Jashtme pas Luftës së Dytë Botërore.
”Lufta e Iranit është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare”, theksoi presidenti gjerman, duke shtuar se ”nuk kishte dyshim se justifikimi i Uashingtonit për një sulm të afërt ndaj Shteteve të Bashkuara nuk mbështetet”.
”Irani nuk kishte qenë kurrë më larg një armatimi bërthamor sesa pas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015”, tha ai.
Steinmeier ishte i përfshirë në atë marrëveshje si ministër i Jashtëm në atë kohë.
Trump e përfundoi atë gjatë mandatit të tij të parë si president.
Presidenti gjerman kritikoi orientimin e ri të administratës Trump, duke argumentuar jo vetëm se Gjermania nuk ka nevojë të ndjekë këtë rrugë, por edhe me një administratë të re amerikane, marrëdhënia transatlantike ndryshon në mënyrë të pakthyeshme.
“Administrata aktuale amerikane ka një botëkuptim të ndryshëm nga i yni, një që nuk merr parasysh rregullat e vendosura, partneritetet dhe besimin e ndërtuar me kalimin e kohës”, tha Steinmeier.
”Ndërsa kjo duhej të trajtohej, ne nuk kemi asnjë arsye për t’u bashkuar me këtë botëkuptim”, tha ai.
”Politika e jashtme gjermane tani po përballet me një riorientim themelor”, tha Steinmeier.
“Bota në kokat tona duhet të hartëzohet nga e para”, i tha ai audiencës.
”Perëndimi mbetet një ideal normativ i vlefshëm, por Perëndimi si realitet politik aktualisht nuk ekziston”, theksoi ai./ a.jor.
