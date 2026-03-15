Presidenti kroat dhe Vuçiç përplasen në distancë
Një përplasje në distancë është regjistruar mes presidentit të Kroacisë, Zoran Milanović, dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, pas deklaratave të ndërsjella lidhur me armatosjen e Serbisë dhe akuzat për plane sulmi ndaj saj.
Milanović deklaroi se nuk e kupton pse Serbia po furnizohet me armë që i cilësoi si sulmuese, duke komentuar edhe deklaratat e Vuçiçit sipas të cilave Kroacia, Shqipëria dhe Kosova do të kishin plane për të sulmuar Serbinë.
Presidenti kroat ironizoi këto pretendime, duke thënë se nuk është e qartë se si mund të ndodhte një sulm i tillë.
“Si duhet të sulmojmë? Me çfarë? Ne nuk kemi ushtri për këtë. Në fund të fundit, unë vendos për këtë”, tha Milanović, duke e cilësuar deklaratën e Vuçiçit si të pakuptimtë.
Ai shtoi se Serbia po shpenzon shumë për armatim dhe se kjo përfshin edhe sisteme të avancuara, ndërsa përmendi edhe blerje armësh nga Kina, Rusia dhe Izraeli. Sipas tij, raketat me rreze të mesme veprimi janë armë të rrezikshme dhe të pazakonta për rajonin.
“Është një armë e rrezikshme. Asnjë vend europian nuk e ka, ndërsa tani e ka Serbia”, tha ai, duke i bërë thirrje Vuçiçit të tregojë kujdes me deklaratat e tij.
Reagimi i presidentit serb nuk vonoi. Gjatë një vizite në Bajina Bashta, Vuçiç iu përgjigj drejtpërdrejt Milanoviqit, duke theksuar se askush nuk do t’i diktojë se çfarë duhet të thotë.
“Emri im është Aleksandar Vuçiç dhe jam presidenti krenar i Serbisë. As presidenti kroat dhe as kushdo tjetër nuk do të më diktojnë se çfarë do të them”, deklaroi ai.
Vuçiç pretendoi se Serbia synon paqe dhe stabilitet në rajon, ndërsa shtoi se vendi i tij po forcon kapacitetet mbrojtëse dhe po përparon ekonomikisht.
