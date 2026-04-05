Prishtina merr një pikë në Skenderaj
Katër gola u shënuan në ndeshjen ndërmjet Drenicës dhe Prishtinës. Por ndeshja e luajtur të dielën në “Bajram Aliu” në Skenderaj nuk dha fitues. Ndeshja e javës së 27-të përfundoi baras, 2:2.
Drenica ishte dy herë në epërsi, por Prishtina në fund fitoi një pikë në Skenderaj.
Ronaldo shënoi golin e epërsisë në minutën e 30-të.
Dren Zeqiri i Prishtinës shkaktoi ndërhyrje të palejuar në zonë ndaj Jan Solerit të Drenicën në minutën e 28-të.
Pas rishishikimit të situatës me VAR-, gjyqtari Genc Nuza akordoi penallti, të cilën në gol e shndërroi Ronaldo.
Prishtina e barazoi rezultatin në minutën e 50-të. Mario Ilievski shënoi me asistim të Leotrim Kryeziut, realizatorit të golit të barazimit 2:2 në minutën e 85-të.
Goli i Ilievskit u pranua pas rishikimit të situatës me VAR. Kishte dyshime se Ilievski preku topin me dorë para se të shënonte golin e barazimit.
Drenica për herë të dytë në epërsi kaloi me golin e shënuar nga Kreshnik Uka në minutën e 61-të. Ai nuk festoi në shenjë respekti për të kaluarën e tij te Prishtina. Te Prishtina ka luajtur edhe asistuesi i golit për 2:1, Igball Jashari.
Kapiteni i Prishtinës, Leotrim Kryeziu ia siguroi Prishtinës një pikë me golin e shënuar me kokë në minutën e 85-të pas topit të kthyer nga portieri i Drenicës.
Prishtina ka 42 pikë sa edhe Gjilani, kurse Drenica zë vendin e nëntë me 29 pikë.
