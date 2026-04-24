☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 24 April 2026
S&P 500 7,160 ▲0.72%
DOW 49,192 ▼0.24%
NASDAQ 24,817 ▲1.55%
NAFTA 94.47 ▼1.44%
ARI 4,734 ▲0.21%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
₿ CRYPTO
BTC $77,561 ▼ -0.65% ETH $2,318 ▲ +0.14% XRP $1.4385 ▼ -0.08% SOL $86.3600 ▲ +0.88%
24 Apr 2026
Breaking
​Kuvendi zgjodhi anëtarët e KPM-së Kamberi për Rezolutën e Kuvendit të Kosovës: Hapi më i rëndësishëm për përkujdesjen ndaj shqiptarëve të Luginës Volejboll vajza/ Pogradeci mposht Tiranën, barazohet seria e finaleve VIDEO/ Kurti: Zgjedhjet nuk do të sjellin zgjidhje! PDK e LDK po sillen më keq se Fatmir Limaj Berlini ‘heq’ veton, Berisha i kërkon BE t’i vendosë kushte Shqipërisë
Menu
Kronika

Projektligj i ri për energjinë elektrike, tregu drejt liberalizimit të plotë

· 2 min lexim

Tregu i energjisë elektrike do te jetë i lirë. Një projektligj i ri, synon liberalizimin e plotë të tij dhe integrimin me tregun evropian të energjisë.

Ministria e Energjisë ka hedhur në konsultim publik një nga projektligjet më të rëndësishme për transformimin e sektorit energjetik, “Për sektorin e energjisë elektrike”, një nismë që synon të riformatojë tërësisht mënyrën se si funksionon tregu i energjisë në vend.

Projektligji synon liberalizimin e tregut, rritjen e konkurrencës dhe integrimin e plotë me tregun evropian të energjisë.

Qëllimi është garantimi i furnizimit të qëndrueshëm dhe të sigurt me energji elektrike, përmes krijimit të një tregu funksional dhe konkurrues, duke vendosur në qendër interesat e konsumatorëve, transparencën e çmimeve dhe mbrojtjen e mjedisit.

Në këtë kuadër, një nga shtyllat kryesore të projektligjit është përafrimi i plotë me paketën “Clean Energy Package” të Bashkimit Evropian.

Projektligji sjell një ndryshim të rëndësishëm të modelit të tregut, duke kaluar nga një sistem më i centralizuar dhe i dominuar nga ndërhyrja shtetërore, drejt një tregu të liberalizuar, ku konkurrenca dhe sinjalet e tregut do të luajnë rol kyç në përcaktimin e çmimeve dhe investimeve. Në këtë model të ri, roli i shtetit zhvendoset nga operator aktiv në garantues të rregullave dhe mbikëqyrës të funksionimit të tregut, duke krijuar hapësira më të mëdha për aktorët privatë dhe investimet.

Gjithashtu parashikohet transformimi i rolit të konsumatorit. Për herë të parë, projektligji e trajton konsumatorin jo vetëm si përfitues të shërbimit, por si pjesëmarrës aktiv në treg. Koncepte të reja si “klienti aktiv”, “komunitetet e energjisë” dhe “ndarja e energjisë” krijojnë mundësi që qytetarët dhe bizneset të prodhojnë, konsumojnë dhe madje të tregtojnë energjinë e tyre.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu