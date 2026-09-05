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WNBA

Pronari i Chicago Sky, Michael Alter, e quan padinë e Enes Kanter Freedom ‘pa meritë dhe të parëndësishme’

· 2 min lexim

Pronari i skuadrës WNBA Chicago Sky, Michael Alter, e cilësoi padinë e paraqitur nga ish-qendra e NBA-së Enes Kanter Freedom si “pa meritë dhe të parëndësishme”. Kanter Freedom pretendon se i janë shkelur të drejtat e Amendamentit të Parë kur u përjashtua nga ndeshja ndërmjet Sky dhe Indiana Fever më 23 gusht dhe kërkon dëmshpërblim, si dhe heqjen e ndalimit për t’i ndjekur takimet në Wintrust Arena.

Siç raporton Bleacher Report, incidenti nisi kur klientja e Sky, Natasha Cloud, u përplas me një bashkëlojtare dhe më pas iu drejtua vendit ku ishte ulur Kanter Freedom, i cili mbante një bluzë me mbishkrimin “WOMAN noun. adult human female.” Cloud iu afrua duke bërtitur dhe treguar me gisht; sipas sjelljes së përshkruar nga pronarët, Kanter Freedom ngriti duart, u përpoq të afrohej dhe u shoqërua jashtë nga siguria. Alter tha se përjashtimi u bë për shkak të sjelljes, jo të shprehjes, dhe se siç vërehet edhe nga klasa e ankesës, ai kishte qëndruar me bluzën për disa orë pa kontakt me sigurinë para incidentit. Më 25 gusht, Alter njoftoi gjithashtu se Kanter Freedom do të kishte një ndalim të përkohshëm për t’u kthyer në ndeshje derisa të dëshmonte se mund të respektonte rregullat e klubit.

Padia, depozituar në Gjykatën e Distriktit të SHBA në Illinois, emëron si të paditur Chicago Women’s Basketball Operations, LLC (administruesi i Sky), Metropolitan Pier and Exposition Authority (pronarin e arenës) dhe qytetin e Chicago, dhe pretendon se të paditurit bashkëpunuan për të diskriminuar paditësin mbi bazën e shprehjes së pikëpamjes dhe identitetit gjinor, si dhe për ndalim të pafundëm nga prania në ndeshje. Ajo kërkon heqjen e ndalimit dhe dëmshpërblim për dëmet e pretenduara.

Enes Kanter Freedom ka bërë deklarata në rrjetet sociale duke thënë se nuk do të heshtë dhe se nuk pranon të mbytet zëri i tij, ndërsa pronarët e Sky thonë se do të mbrojnë vendimin e tyre në gjykatë dhe presin që e vërteta të dalë në dritë. Sipas Bleacher Report, çështja do të vazhdojë të zhvillohet në sistemin gjyqësor.

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