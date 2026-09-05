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05 Sep 2026
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Caitlin Clark bën histori me 11 asistime në debutimin e Kupës së Botës, SHBA mposht Kinën 94-61

· 2 min lexim

Caitlin Clark shënoi një rekord të veçantë amerikan në debutimin e saj në Kupën e Botës së FIBA, duke dhuruar 11 asistime në fitoren e Shteteve të Bashkuara 94-61 ndaj Kinës në fazën e grupeve.

Siç raporton Bleacher Report, ato 11 asistime vendosin rekordin për një lojtar amerikan në një ndeshje të këtij turneu; më parë rekordin e Team USA e mbante Alyssa Thomas me nëntë asistime në një ndeshje të 2022.

Clark pati një ndikim të menjëhershëm pas hyrjes në lojë, duke asistuar për shënimet e Rhyne Howard dhe Jackie Young brenda dy minutave të para. Ajo u emërua Lojtarja e Ndeshjes me 14 pikë (4/9 nga fusha, 3/7 nga trepikëshit), tre kërcime dhe pa gabime në top, ndërsa të gjithë 12 lojtarët amerikanë kontribuan me pikë në përballjen ndaj Kinës.

Kjo paraqitje e Clark i afrohet rekordin tërësor të turneut, që mbahet nga belgjikja Julie Allemand me 13 asistime në 2018; vetëm shtatë lojtarë të tjerë kanë regjistruar 11 asistime në një ndeshje të Kupës së Botës së Grave. Në historik, Dawn Staley pati 12 asistime ndaj Rusisë në 1998, ndërsa Emma Meesseman shënoi 11 asistime në një ndeshje të 2022.

Clark vazhdon sezonin profesional me mesatare 8.4 asistimesh për ndeshje për Indiana Fever dhe ka qenë udhëheqëse e statistikave të asistimeve më parë si rookie. Skuadra e SHBA-së kthehet në fushë të dielën për ndeshjen e grupeve kundër Italisë dhe mbyll fazën e grupeve të hënën ndaj Çekisë; një vend i parë në grup do t9u sigurojë amerikanëve kalim direkt në çerekfinale pa ndeshje kualifikimi, siç nënvizon Bleacher Report.

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