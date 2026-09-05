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05 Sep 2026
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Shtetet e Bashkuara mposhtën Kinën 94-61 në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës FIBA 2026

· 2 min lexim

Shtetet e Bashkuara nisën mbrojtjen e titullit me një fitore të thellë 94-61 ndaj Kinës në ndeshjen e parë të Grupit D të Kupës së Botës së FIBA 2026 në Berlin. Ndeshja u karakterizua nga dominimi amerikan, ku lojtarë si Caitlin Clark, Paige Bueckers, Rhyne Howard dhe Jackie Young kontribuan në mënyrë të konsiderueshme.

Siç raporton Bleacher Report, Caitlin Clark shënoi 14 pikë dhe regjistroi 11 asistime, duke qenë i vetmi double-double i ekipit amerikan; ajo hyri nga stoli dhe, pas vetëm pesë pikësh në pjesën e parë, shënoi në mënyrë vendimtare në pjesën e dytë. Bueckers dhe Howard gjithashtu shënuan nga 14 pikë secila, ndërsa Young shtoi 12. Shtetet e Bashkuara kontrolluan takimin edhe përmes mbrojtjes, duke detyruar 16 gabime të Kinës dhe duke e kufizuar atë në rreth 32% realizim nga fusha dhe 26% nga trepikëshi.

Pas kësaj ndeshjeje, amerikanet rikthehen në fushë të dielën për të përballuar Italinë dhe më pas të hënën do të luajnë kundër Çekisë, duke mbyllur kështu raundin e grupeve. Nëse Shtetet e Bashkuara fitojnë Grupin D, pritet që ato të nisin fazën e eliminimit të enjten.

Kjo ndeshje dhe statistikat e përmendura u raportuan nga Bleacher Report.

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