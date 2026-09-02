Pronari rrëfen tmerrin: Si i mbijetoi përmbytjes shkatërruese në Nepal “shtëpia jeshile”
Në Dhunge Bazaar të Nepalit, një shtëpi jeshile trekatëshe e familjes Pyakurel ka fituar famë në rrjetet sociale, e quajtur nga disa “shtëpia mrekulli” dhe nga të tjerë “shtëpia virale”. Një video e përhapur gjerësisht tregoi familjen duke parë të tmerruar nga ballkoni i katit të tretë përmbytjen e furishme që godiste shtëpinë e tyre, por ndërtesa i rezistoi valëve.
Chhatra Bahadur Pyakurel, 67 vjeç, kryefamiljari, tregoi se sapo kishte çuar nipin te autobusi i shkollës kur përmbytja, e shkaktuar nga shembja e një akullnaje në rajonin Himalajan mes Nepalit dhe Tibetit, mbërriti te shtëpia e tyre. Për më shumë se një orë, familja mund të bënte vetëm një gjë: të shikonte shkatërrimin përreth, fillimisht nga ballkoni e më pas nga çatia, ndërsa muri i ujit dhe i mbeturinave rritej vazhdimisht.
Ai tregoi se mendimi që e shqetësonte më shumë ishte për nipin e tij dhe pranoi se, për një kohë, familja mendonte se jeta e tyre ishte plotësisht në dorë të fatit. Shtëpia mbeti pothuajse e paprekur në pjesën e sipërme dhe, edhe pas një jave, banorë kureshtarë vazhdojnë të ngjiten deri atje për ta parë. Ndërtesa ka marrë edhe pikën e vet në Google Maps si atraksion “rezistent ndaj përmbytjeve”.
Sipas Pyakurelit, kati përdhes i shtëpisë u ndërtua në vitin 1995, kur ai kishte një dyqan ushqimor. Me zgjerimin e biznesit, familja shtoi kate të tjera me kalimin e viteve. Ai beson se shtëpia mbeti në këmbë falë themeleve të thella në shkëmb, por edhe falë “faktorit hyjnor”, ndërsa disa banorë të tjerë mendojnë se një kodër që dilte drejt rrymës së ujit ka ndihmuar ta mbrojë ndërtesën.
Fqinjët e ndihmuan familjen të zbriste nga çatia duke përdorur tuba metalikë si shkallë improvizuese, pasi niveli i ujit u ul. Pyakureli tha se katet e para kanë pësuar dëme të mëdha dhe se shumë dokumente të rëndësishme familjare, përfshirë certifikata dhe pasaporta, janë shkatërruar. Megjithatë, ai u shpreh i lehtësuar që nipi i tij ishte i sigurt, pasi shkolla ndodhej në një zonë më të lartë. Familja u bashkua sërish të nesërmen pas përmbytjes.
Banori Bishu Mani Rimal, 45 vjeç, që jeton rreth pesë kilometra më poshtë rrjedhës së lumit, tha se nuk besonte se dikush në atë situatë mund të mbijetonte. Ai përshkroi humbjen e katër shtëpive të tjera të së njëjtës familje të gjerë, si dhe zhdukjen e një tregu të tërë dhe të turbinave energjetike përgjatë lumit.
Sipas artikullit, bilanci i viktimave në Nepal ishte ngjitur mbi 1.100 të vdekur, me rreth 4.000 persona ende të zhdukur, ndërsa qindra të tjerë mbeten të papërcaktuar në Tibet. Operacionet e shpëtimit, të penguara nga shirat e vazhdueshme dhe balta e butë, kanë arritur të shpëtojnë mbi 11.000 njerëz, ndërsa mijëra mbeten në strehim të përkohshëm.
Vetëm në rrethin Nuwakot, mbi 1.200 shtëpi janë dëmtuar plotësisht dhe mbi 1.000 pjesërisht, ndërsa dhjetëra ura dhe segmente rrugësh janë shkatërruar plotësisht.
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