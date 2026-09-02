Tiranë 29°C · Pjesërisht vranët 02 September 2026
S&P 500 7,666 ▲0.46%
DOW 52,991 ▲0.43%
NASDAQ 26,203 ▲0.4%
NAFTA 90.81 ▲0.65%
ARI 4,414 ▲0.41%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
₿ CRYPTO
BTC $77,360 ▼ -0.18% ETH $2,394 ▼ -1.52% XRP $1.3354 ▼ -2.12% SOL $99.2200 ▼ -1.75%
S&P 500 7,666 ▲0.46 % DOW 52,991 ▲0.43 % NASDAQ 26,203 ▲0.4 % NAFTA 90.81 ▲0.65 % ARI 4,414 ▲0.41 % S&P 500 7,666 ▲0.46 % DOW 52,991 ▲0.43 % NASDAQ 26,203 ▲0.4 % NAFTA 90.81 ▲0.65 % ARI 4,414 ▲0.41 %
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
02 Sep 2026
Breaking
Tirana zyrtare dënon sulmet ruse: Agresioni nuk do ta dobësojë vendosmërinë dhe unitetin e Evropës FOKUS – Rusia po bëhet “gjithnjë e më e pamatur” Protestë në Bruksel për krizën e emigrantëve në Ceuta Pronari rrëfen tmerrin: Si i mbijetoi përmbytjes shkatërruese në Nepal “shtëpia jeshile” Irani dënon sulmet amerikane si krime lufte, dhjetëra viktima dhe të plagosur
Menu
Bota

Presidenti amerikan propozon emër të ri për Ngushticën e Hormuzit: Ta quajmë “Ngushtica e Trumpit”

· 2 min lexim

Presidenti amerikan Donald Trump ka propozuar që Ngushtica e Hormuzit të riemërtohet “Ngushtica e Trumpit”, në një kohë kur kjo rrugë ujore strategjike mbetet në qendër të tensioneve për shkak të konfliktit me Iranin.

Në një postim në Truth Social, Trump shkroi: “Tani që e kemi nën kontrollin e SHBA-së, a duhet ta ndryshojmë emrin e Ngushticës së Hormuzit në Ngushtica e Trump?”

Ai shtoi se, ashtu si Amerika, ngushtica do të ishte “më e nxehtë se kurrë më parë”.

Deklarata e presidentit amerikan vjen pasi administrata e tij ndërmori një tjetër ndryshim të debatueshëm emërtimi. Më 27 gusht, Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për riemërtimin e Liqenit Ontario në “Lake America” për përdorim zyrtar federal në SHBA. Ndryshimi është pasqyruar edhe në Google Maps dhe Apple Maps për përdoruesit në SHBA, ndërsa në Kanada liqeni vazhdon të njihet si “Lake Ontario”.

Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga rrugët detare më të rëndësishme strategjike në botë, veçanërisht për transportin e naftës dhe gazit. Në javët e fundit, SHBA-ja ka deklaruar se ka marrë kontrollin e rrugës ujore, ndërsa konflikti me Iranin ka sjellë përplasje dhe tensione të vazhdueshme në zonë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu