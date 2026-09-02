Protestë në Bruksel për krizën e emigrantëve në Ceuta
Rreth 500 persona u mblodhën të mërkurën para Parlamentit Europian në Bruksel, në shenjë proteste ndaj mënyrës se si qeveria spanjolle po menaxhon krizën e emigrantëve në Ceuta.
Eurodeputetë dhe staf nga Partia Popullore Evropiane dhe Patriotët për Evropën akuzuan kryeministrin Pedro Sánchez se nuk ka mbrojtur siç duhet sovranitetin dhe integritetin territorial të Spanjës.
Dy protesta të organizuara veçmas nga Partia Popullore e Spanjës dhe Vox u zhvilluan në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Nënkryetarja e PPE-së, Dolors Montserrat, kritikoi marrëveshjet e qeverisë spanjolle me Marokun, duke pretenduar se Sánchez i ka dorëzuar këtij vendi përgjegjësinë për sigurinë e Ceutës.
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