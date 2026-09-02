MOSKË – Rusia thërret të ngarkuarën me punë të Gjermanisë, Berlini drejt mbylljes së konsullatës ruse në Bon
MOSKË, 2 shtator /ATSH -AA/ – Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë ka thirrur të ngarkuarën me punë të Gjermanisë në Moskë, Beate Finke, për atë që e përshkroi si “veprime dhe deklarata antiruse” nga autoritetet gjermane.
Ministria tha në një deklaratë se ky veprim pasoi thirrjen e ambasadorit rus në Gjermani, Sergey Nechaev, në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë.
Sipas Ambasadës së Rusisë, autoritetet gjermane kanë paraqitur protestë lidhur me një incident të 5 gushtit, që përfshinte një përpjekje të dyshuar për përdorimin e një droni të ngarkuar me eksploziv në Aeroportin e Leipzigut, duke fajësuar strukturat shtetërore ruse për aktin e planifikuar të sabotimit, pa paraqitur prova për të mbështetur akuzën.
Gjermania gjithashtu ka njoftuar plane për vendosjen e sanksioneve në nivel të Bashkimit Evropian (BE) dhe në mënyrë dypalëshe lidhur me incidentin.
Sipas ambasadës, masat përfshijnë mbylljen e Konsullatës së Përgjithshme të Rusisë në Bon deri më 18 shtator dhe ndërprerjen e një marrëveshjeje ndërqeveritare ruso-gjermane të vitit 2011, që rregullon veprimtarinë e qendrave kulturore dhe informative.
Ambasada tha se masa e fundit do të çonte gjithashtu në mbylljen e Shtëpisë Ruse të Shkencës dhe Kulturës në Berlin, ndërsa punonjësit e konsullatës dhe të Shtëpisë Ruse, së bashku me anëtarët e familjeve të tyre, janë udhëzuar të largohen nga Gjermania, tha ambasada.
Nechaev hodhi poshtë akuzat e Berlinit dhe tha se masat e shpallura nga Gjermania përbëjnë një përshkallëzim të paprecedentë në marrëdhëniet ruso-gjermane.
Ambasadori ka paralajmëruar se masat “nuk do të mbeten pa pasoja”, sipas ambasadës.
- Shkëmbimi i fundit diplomatik vjen në kohën e përkeqësimit të marrëdhënieve mes Rusisë dhe Gjermanisë, të tensionuara nga lufta në Ukrainë dhe dallimet lidhur me sigurinë evropiane dhe politikën e sanksioneve. /os/
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