Protesta e PD, Rama: Shqipëria me botën e lirë kundër mullahëve, opozita shqiptare me plehrat kundër qytetarëve

6 hours ago
Kryeministri Edi Rama ka reaguar për protestën e sotme të Partisë Demokratike duke hequr një paralele mes saj dhe sulmeve mbi Iran.

Në Twitter, Rama shkruan se: “Shqipëria me botën e lirë kundër mullahëve të Teheranit, opozita shqiptare me plehrat kundër qytetarëve të Tiranës”.

Ai e shoqëron postimin me dy fotografi nga zjarret në Teheran të shkaktuara nga bombardimet dhe zjarret në Tiranë ku protestuesit e PD kanë sulmuar kazanët e mbetjeve të qytetit.

6 hours ago
