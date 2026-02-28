Politika
Protesta e PD, Rama: Shqipëria me botën e lirë kundër mullahëve, opozita shqiptare me plehrat kundër qytetarëve
Kryeministri Edi Rama ka reaguar për protestën e sotme të Partisë Demokratike duke hequr një paralele mes saj dhe sulmeve mbi Iran.
Në Twitter, Rama shkruan se: “Shqipëria me botën e lirë kundër mullahëve të Teheranit, opozita shqiptare me plehrat kundër qytetarëve të Tiranës”.
Ai e shoqëron postimin me dy fotografi nga zjarret në Teheran të shkaktuara nga bombardimet dhe zjarret në Tiranë ku protestuesit e PD kanë sulmuar kazanët e mbetjeve të qytetit.