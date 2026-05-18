Ministri Karakaçi inspekton punimet për ujësjellësin e Elbasanit
Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi ka inspektuar këtë të hënë, më 18 maj, punimet për ujësjellësin e qytetit të Elbasanit.
“Këtu jemi në një investim në kuadër të një financimi nga Banka Gjermane, përsa i përket qytetit të Elbasanit, dhe disa depove që po bëhen këtu dhe një pjesë e tyre ka përfunduar tashmë.”, tha ministri Karakaçi.
Ky investim prej 13 milionë eurosh, mbulon furnizimin me ujë të pijshëm 24 orë të rreth 60% të popullatës në qytetin e Elbasanit.
Nga ky financim janë restauruar totalisht dy depo 2 mijë metër kubëshe, si dhe është ndërtuar një depo e re me 2 ndarje.
Çfarë impakti ka ky projekt? Investimi ka siguruar furnizimin me 24 orë ujë, rrit cilësinë dhe sasinë e ujit të pijshëm.
Pas kësaj, do të vijojë puna edhe për projektin tjetër për të arritur furnizimin 100% të të gjithë popullatës së Elbasanit me ujë 24 orë.
