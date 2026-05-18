S&P 500 7,414 ▲0.07%
DOW 49,637 ▲0.22%
NASDAQ 26,215 ▼0.04%
NAFTA 99.36 ▼1.64%
ARI 4,588 ▲0.57%
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980 EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
BTC $76,916 ▼ -1.59% ETH $2,128 ▼ -2.82% XRP $1.3846 ▼ -2.34% SOL $84.5700 ▼ -2.11%
18 May 2026
Ministri Karakaçi inspekton punimet për ujësjellësin e Elbasanit

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi ka inspektuar këtë të hënë, më 18 maj, punimet për ujësjellësin e qytetit të Elbasanit.

“Këtu jemi në një investim në kuadër të një financimi nga Banka Gjermane, përsa i përket qytetit të Elbasanit, dhe disa depove që po bëhen këtu dhe një pjesë e tyre ka përfunduar tashmë.”, tha ministri Karakaçi.

Ky investim prej 13 milionë eurosh, mbulon furnizimin me ujë të pijshëm 24 orë të rreth 60% të popullatës në qytetin e Elbasanit.

Nga ky financim janë restauruar totalisht dy depo 2 mijë metër kubëshe, si dhe është ndërtuar një depo e re me 2 ndarje.

Çfarë impakti ka ky projekt? Investimi ka siguruar furnizimin me 24 orë ujë, rrit cilësinë dhe sasinë e ujit të pijshëm.

Pas kësaj, do të vijojë puna edhe për projektin tjetër për të arritur furnizimin 100% të të gjithë popullatës së Elbasanit me ujë 24 orë.

/tvklan.al

