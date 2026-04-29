Protestuesit në Serbi kërkojnë bojkotimin e Eurovisionit, shkak pjesëmarrja e Izraelit
Protestuesit në Serbi u mblodhën ditën e djeshme jashtë transmetuesit shtetëror serb RTS për të kërkuar që vendi ballkanik të tërhiqet nga Festivali i Këngës në Eurovision i këtij viti për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit.
Protestuesit në qendër të Beogradit valëvitën flamuj palestinezë dhe akuzuan Izraelin për gjenocid. Ata i bënë thirrje RTS-së të mos e transmetojë konkursin dhe serbëve ta bojkotojnë eventin duke mos e parë atë, pavarësisht se përfaqësohen nga grupi mjaft i shkëlqyer i muzikës metal Lavina.
“Një Eurovision pa Izraelin do të thoshte mbrojtje e idealeve që shpall ky aktivitet”, thuhej në një deklaratë nga organizatorët e protestës.
Organizatorët e Eurovisionit vendosën në dhjetor të lejojnë Izraelin të konkurrojë, gjë që çoi në largimin e Sllovenisë, Spanjës, Holandës, Islandës dhe Irlandës.
RTVE e Spanjës nuk do ta transmetojë Eurovisionin, një ngjarje e parë që nga viti 1961, transmetuesi publik i Irlandës, RTE, njoftoi dhjetorin e kaluar se as nuk do ta transmetojë dhe as nuk do të marrë pjesë në këtë ngjarje, dhe transmetuesi kombëtar i Sllovenisë, RTV Slovenia, konfirmoi javën e kaluar se nuk do ta transmetojë konkursin e këtij viti, duke zgjedhur në vend të kësaj të shfaqë një seri filmash rreth Palestinës .
“Ne nuk do ta transmetojmë Festivalin e Këngës në Eurovision”, tha për AP Ksenija Horvat, drejtoreshë e RTV Slovenia.
Holanda dhe Islanda do ta transmetojnë Eurovisionin në transmetuesit e tyre përkatës kombëtarë, NPO dhe RÚV.
Konkursi i këtij viti, 70-vjetori i Eurovisionit, do të ketë 35 vende konkurruese dhe është planifikuar të zhvillohet në Vjenë nga 12-16 maj. Pavarësisht sloganit të tyre “Të Bashkuar nga Muzika”, Eurovisioni i këtij viti është pa dyshim edicioni më i diskutueshëm deri më tani . Eventi është akuzuar për hipokrizi për lejimin e Izraelit të marrë pjesë, pasi Rusia është ndaluar nga Eurovision që nga viti 2022, pas pushtimit të plotë të Ukrainës.
Mijëra artistë, përfshirë Massive Attack, Kneecap, Mogwai, Brian Eno, Sigur Rós dhe Nadine Shah, nënshkruan së fundmi një letër të hapur duke u bërë thirrje fansave të bojkotojnë eventin .
Izraeli ka mohuar vazhdimisht se po kryen gjenocid në Gaza. Megjithatë, në shtator 2025, një hetim i OKB-së arriti në përfundimin se Izraeli po kryen gjenocid.Eurovisionit
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.