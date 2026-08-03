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Psoriaza, hap i madh në mjekësi: ilaçi i ri synon inflamacionin në burim

· 2 min lexim
Psoriaza, hap i madh në mjekësi:

– Një nga zhvillimet më të rëndësishme të vitit 2026 në trajtimin e psoriazës është miratimi në Shtetet e Bashkuara i ilaçit të ri oral icotrokinra (Icotyde), shkruan salute eu.

Ky medikament merret vetëm një herë në ditë dhe është krijuar për të bllokuar në mënyrë selektive proteinën IL-23, e cila konsiderohet një nga shkaktarët kryesorë të inflamacionit te psoriaza.

Në provat klinike, një përqindje e lartë e pacientëve arritën pastrim të konsiderueshëm të lëkurës ose pothuajse zhdukjen e plotë të pllakave psoriatike pas disa muajsh trajtim.

Gjithashtu, ilaçi tregoi një profil të mirë sigurie, me efekte anësore kryesisht të lehta deri në mesatare.

Ekspertët e konsiderojnë këtë një hap të rëndësishëm, pasi deri tani shumë nga trajtimet më efektive për psoriazën ishin injeksione biologjike. Icotrokinra ofron një alternativë në formë tablete, duke e bërë trajtimin më të thjeshtë dhe më të përshtatshëm për shumë pacientë.

Megjithatë, mjekët theksojnë se psoriaza mbetet një sëmundje kronike dhe nuk ka ende një kurë përfundimtare.

Trattamento e reja synojnë të kontrollojnë simptomat, të zvogëlojnë inflamacionin dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës së pacientëve.

Në të njëjtën kohë, janë në zhvillim edhe terapi të tjera inovative që mund të sjellin rezultate edhe më të mira në vitet e ardhshme.

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