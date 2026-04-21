Publikohet kalendari i maturës shtetërore 2025/2026: Provimet nisin më 6 qershor
Në përputhje me Ligjin e ri për arsim të mesëm, këtë vit maturantët do t’i nënshtrohen tre llojeve të provimeve përfundimtare: maturës shtetërore, maturës shtetërore profesionale dhe maturës shtetërore artistike.
Sipas kalendarit të Qendrës Shtetërore të Provimeve (QSHP), provimet eksterne për maturën shtetërore 2025/2026 do të zhvillohen në dy termine kryesore. Më 6 qershor, gjimnazistët do t’i nënshtrohen testimit në një nga lëndët me zgjedhje: gjuhë angleze, frënge, gjermane, ruse, italiane, matematikë apo histori. Ndërsa më 11 qershor, ata do të japin provimin në gjuhë dhe letërsi amtare – maqedonase, shqipe, turke apo serbe.
Për nxënësit e shkollave profesionale, provimi i parë intern do të mbahet po më 6 qershor, ku ata do të zgjedhin mes gjuhës angleze dhe matematikës. Provimi ekstern në gjuhë dhe letërsi amtare është caktuar për më 12 qershor.
Ndërkohë, maturantët e drejtimeve artistike do të testohen më 6 qershor (gjuhë angleze ose histori), ndërsa më 12 qershor do të zhvillojnë provimin në gjuhë dhe letërsi amtare.
Të dhënat nga viti i kaluar tregojnë për një pjesëmarrje të lartë: në vitin shkollor 2024/2025, për afatin e qershorit u regjistruan gjithsej 15,004 nxënës. Megjithatë, për shkak të përpjekjeve për kopjim dhe parregullsive të tjera, u anuluan testet e 172 maturantëve.
Autoritetet apelojnë për respektim të rregullave gjatë provimeve, duke theksuar se masat kundër parregullsive do të mbeten strikte edhe këtë vit.
