S&P 500 7,089 ▼0.28 % DOW 49,356 ▼0.18 % NASDAQ 24,351 ▼0.22 % NAFTA 90.99 ▲4.08 % ARI 4,716 ▼2.33 % S&P 500 7,089 ▼0.28 % DOW 49,356 ▼0.18 % NASDAQ 24,351 ▼0.22 % NAFTA 90.99 ▲4.08 % ARI 4,716 ▼2.33 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
Publikohet kalendari i maturës shtetërore 2025/2026: Provimet nisin më 6 qershor Deputeti i LVV-së: Hashim Thaçin do ta presë i njëjti fat si Naim Murselin, burgim i përjetshëm Haxhiu takim me përfaqësuesin e SHBA-së në NATO: Mbështetja e Amerikës jetike për Kosovën! Restaurimi i Kishës së Profetit Ilias në Lekël, rikthim i një monumenti kulture pas zjarreve Skuadër e gjymtuar, si Bylisi mbijetoi ndaj Partizanit
Publikohet kalendari i maturës shtetërore 2025/2026: Provimet nisin më 6 qershor

Në përputhje me Ligjin e ri për arsim të mesëm, këtë vit maturantët do t’i nënshtrohen tre llojeve të provimeve përfundimtare: maturës shtetërore, maturës shtetërore profesionale dhe maturës shtetërore artistike.

Në përputhje me Ligjin e ri për arsim të mesëm, këtë vit maturantët do t’i nënshtrohen tre llojeve të provimeve përfundimtare: maturës shtetërore, maturës shtetërore profesionale dhe maturës shtetërore artistike.

Sipas kalendarit të Qendrës Shtetërore të Provimeve (QSHP), provimet eksterne për maturën shtetërore 2025/2026 do të zhvillohen në dy termine kryesore. Më 6 qershor, gjimnazistët do t’i nënshtrohen testimit në një nga lëndët me zgjedhje: gjuhë angleze, frënge, gjermane, ruse, italiane, matematikë apo histori. Ndërsa më 11 qershor, ata do të japin provimin në gjuhë dhe letërsi amtare – maqedonase, shqipe, turke apo serbe.

Për nxënësit e shkollave profesionale, provimi i parë intern do të mbahet po më 6 qershor, ku ata do të zgjedhin mes gjuhës angleze dhe matematikës. Provimi ekstern në gjuhë dhe letërsi amtare është caktuar për më 12 qershor.

Ndërkohë, maturantët e drejtimeve artistike do të testohen më 6 qershor (gjuhë angleze ose histori), ndërsa më 12 qershor do të zhvillojnë provimin në gjuhë dhe letërsi amtare.

Të dhënat nga viti i kaluar tregojnë për një pjesëmarrje të lartë: në vitin shkollor 2024/2025, për afatin e qershorit u regjistruan gjithsej 15,004 nxënës. Megjithatë, për shkak të përpjekjeve për kopjim dhe parregullsive të tjera, u anuluan testet e 172 maturantëve.

Autoritetet apelojnë për respektim të rregullave gjatë provimeve, duke theksuar se masat kundër parregullsive do të mbeten strikte edhe këtë vit.

