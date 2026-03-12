☁️
12 Mar 2026
Arte

Publikohet videoklipi zyrtar i këngës “Nan”

· 1 min lexim

Eurovision ka publikuar videoklipin zyrtar të këngës “Nan”, interpretuar nga Alis, që do të përfaqësojë Shqipërinë në edicionin e 70-të të Eurovision Song Contest.

Videoklipi është publikuar në kanalin zyrtar të Eurovision në YouTube. Alis këndon në shqip dhe videoklipi shoqërohet me titra në gjuhën angleze, për ta bërë mesazhin e këngës të kuptueshëm për publikun ndërkombëtar.

Këtë vit Eurovision Song Contest zhvillohet në Vjenë të Austrisë. Përfaqësuesi i Shqipërisë, do të ngjitet në skenën e Eurovision në natën e dytë gjysmëfinale, më 14 maj 2026.

Alis ka lindur në qytetin e Shkodrës. Ai është këngëtar, tekstshkrues dhe kompozitor. Alis është gjithashtu fitues i sezonit të 5-të të X Factor Albania si dhe i fitues i çmimit të parë të Festivalit të 64-t të Këngës në RTSH.

