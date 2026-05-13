Receta gatimi

Pule e pjekur në mënyrë të përkryer

· 2 min lexim

Pule e pjekur në furrë në mënyrë të përkryer shoqëruar më patate të pjekura, përveç shijes fantastike rikthen dhe një ambient feste në tavolinë.

Pula e pjekur në këtë mënyrë ruan të gjitha vlerat dhe shijet. Përgatitje e kësaj recete është e shpejtë por duhet të sigurohemi të kemi një pulë jo shumë të dhjamosur dhe të madhe.

Pule e pjekur

Prep Time20 minutes
Cook Time40 minutes
Total Time1 hour
Course: Main Course
Cuisine: Mediterranean
Keyword: mish
Sasia: 4 persona
Kalori: 340kcal

Përbërësit

  • 1 kg pulë
  • 70 gr gjalpë
  • 4-5 degëza trumzë
  • 2 thelpinj hudhër
  • 2 dega rozmarinë
  • 1 kokërr limon
  • 15 gr kripë e trashë
  • piper

Përgatitja

  • Pastrojmë e lajmë pulën dhe e fshijmë nga uji. Pula duhet të jetë në temperaturë ambienti, dhe do të ishte mirë ti bënim disa masazhe mishit në sipërfaqe.
  • Hapim pulën nga brenda e kriposim pak dhe e lyejmë gjithandej me gjalpë. Tashmë me gjalpin masazhojmë gjithë pjesët e pulës.
  • Erëzat i grijmë dhe një pjesë e hedhim në brendësi të pulës se bashku me disa thelpinj hudhër. Nëse do i hedhim sipër, ato do të digjen dhe do të japin shije të hidhur. Lidhim nga këmbët me një fill kuzhine.
  • Pulën e vendosim në tavë ku kemi hedhur pak gjalpë. Sipër e mbulojmë me një letër alumini. Tavën e futim në furrë të nxehur në 200°C për 20 minuta. Më pas heqim letrën dhe vazhdojmë ta pjekim për 20 minuta të tjera. Pula është e pjekur perfekt.
  • Yndyrën e krijuar e marrim dhe e bashkojmë me erëzat e ngelura duke e kaluar pak në zjarre dhe pasi të kemi prerë pulën ja hedhim sipër.
  • Pule e pjekur është gati, mund ta shoqëroni me patate në furrë, pure patate apo sallatë sipas dëshirës.

Lexoni gjithashtu recetat për pulë në tavë me petë ose role pule.

Ju bëftë mirë!

