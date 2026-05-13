Tiranë 14°C · Pjesërisht vranët 13 May 2026
S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 100.98 ▼1.17%
ARI 4,711 ▲0.53%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $81,200 ▲ +0.02% ETH $2,302 ▼ -0.44% XRP $1.4519 ▼ -0.69% SOL $95.4600 ▼ -0.85%
S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 100.98 ▼1.17 % ARI 4,711 ▲0.53 % S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 100.98 ▼1.17 % ARI 4,711 ▲0.53 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Mish viçi turli Pule e pjekur në mënyrë të përkryer Rizoto me Spinaq të freskët Rizoto me kungull të verdhë Pulë me qull e arra
Menu
Receta gatimi

Pulë me qull e arra

· 2 min lexim
Pulë me qull është një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë e përdorur sidomos në zonën e Korcës. Kjo recete është shumë e shëndetshme dhe ka një shije fantastike.

Pulë me qull e arra

Prep Time15 minutes
Cook Time20 minutes
Total Time35 minutes
Course: Main Course
Cuisine: Albanian
Keyword: gjelle, mish
Sasia: 4 persona
Kalori: 340kcal

Përbërësit

  • 600 gr mish pule
  • 60 gr gjalpë
  • 150 gr arra
  • 4 lugë gjelle miell
  • 4-5 thelpinj hudhër
  • mëndrëz nenexhik
  • kripë
  • piper

Përgatitja

  • Pulën e pastrojmë e lajmë dhe e presim në thela. Thelat i hedhim në një enë me ujë të valuar të cilën e kemi vënë në zjarr më parë. Pulën e ziejmë në zjarr të avashëm duke i shtuar edhe kripën.
  • Pasi zien pula, në një enë hedhim gjalpin dhe kaurdisim miellin sa të marri një ngjyrë të verdhë.
  • Më pas shtojmë nga lëngu i pulës pjesë-pjesë dhe e trazojmë që mielli të mos na bëhet kokrriza. Lëngun e lemë në zjarr të avashëm duke e trazuar për gati 5-6 minuta.
  • Shtojmë arrat, hudhrat, mëndrëzën, thelat e mishit i trazojmë dhe i heqim nga zjarri.
  • Pulë me qull hidhet në pjatë dhe shërbehet i ngrohtë.

Receta për pulë me perime në tavë.

Ju bëftë mirë nga Artigatimit.com

In this article:

,,

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu