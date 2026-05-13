Pulë me qull është një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë e përdorur sidomos në zonën e Korcës. Kjo recete është shumë e shëndetshme dhe ka një shije fantastike.
Pulë me qull e arra
Sasia: 4 persona
Kalori: 340kcal
Përbërësit
- 600 gr mish pule
- 60 gr gjalpë
- 150 gr arra
- 4 lugë gjelle miell
- 4-5 thelpinj hudhër
- mëndrëz nenexhik
- kripë
- piper
Përgatitja
Pulën e pastrojmë e lajmë dhe e presim në thela. Thelat i hedhim në një enë me ujë të valuar të cilën e kemi vënë në zjarr më parë. Pulën e ziejmë në zjarr të avashëm duke i shtuar edhe kripën.
Pasi zien pula, në një enë hedhim gjalpin dhe kaurdisim miellin sa të marri një ngjyrë të verdhë.
Më pas shtojmë nga lëngu i pulës pjesë-pjesë dhe e trazojmë që mielli të mos na bëhet kokrriza. Lëngun e lemë në zjarr të avashëm duke e trazuar për gati 5-6 minuta.
Shtojmë arrat, hudhrat, mëndrëzën, thelat e mishit i trazojmë dhe i heqim nga zjarri.
Pulë me qull hidhet në pjatë dhe shërbehet i ngrohtë.
