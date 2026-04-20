Qentë endacakë përbëjnë makth për banorët e Kumanovës
Qen endacakë në qendër të Kumanovës, nëpër trotuare, qen endacakë edhe në oborrin e Spitalit të Përgjithshëm në Kumanovë.
Sipas raportimit, e pasi qytetarët e Kumanovës të sulmohen, këto pamje i presin edhe në oborrin e Ndihmës së Shpejtë në spital. Zhvillimi po ndiqet me vëmendje në Maqedoni për shkak të ndikimit politik, institucional ose shoqëror që lidhet me ngjarjen.
Në vijim të materialit theksohet se “Çdo ditë sulmojnë, vetëm në Llojan janë mbi 30 qen”. ”Komuna duhet t’i grumbulloje, si në Likovë si këtu, ka shumë qen, gjithandej. ”Unë e kam vreshtin afër kufirit dhe aty na sulmojnë.”I lëshojnë nga Serbia, i sjellin deri në kufij me kamionë dhe i lëshojnë për këndej, kjo është shumë e dëmshme”, tha një qytetar. Po ashtu, raportimi shton se ”Rëndë është situata me qentë në Kumanovë, ja ku është një, ja edhe tjerë andej, të gjithë neper spital.”.
Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te pasojat dhe te hapat e mëtejshëm, duke nënvizuar se njihni dikë që e kanë sulmuar? Para pesë ditësh e sulmuan vajzën time atje poshtë”, tha një qytetar tjetër. ”Fajtor është komuna apo shteti, nëse e rreh qenin atëherë është fajtorë ai që e rreh qenin por për këto gjëra përgjegjësi ka shteti”, u shpreh qytetari. Sipas drejtorit të spitalit, Sasho Stojçevski, për tre muaj e gjysmë, 37 pacientë kanë kërkuar ndihmë mjekësorë për shkak të kafshimeve nga qentë endacak. Përveç pacientëve, nga qentë endacak janë sulmuar edhe stafi i spitalit të përgjithshëm në Kumanovë. thotë Blend Aliu, Përgjegjës i repartit të ndihmës së shpejtë..
Burimi: Telegrafi
