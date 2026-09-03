“Qytetarin e denoncoi kunata për kanosje”- Pamjet e shoqërimit, Hita pezullon 3 inspektorët e Komisariatit Kuçovë: Për
Menjëherë pas pamjeve të transmetuara në rrjetet sociale dhe mediat, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ka pezulluar sot (3 shtator) nga detyra 3 punonjës të Komisariatit të Policisë Kuçovë.
Në video shfaqej shoqërimi me forcë i një qytetari.
“Masa e pezullimit ka prekur inspektorët K. M. dhe D. D., me detyrë trupë shërbimi në Patrullën e Përgjithshme, si dhe inspektorin A. M., ndihmësspecialist (SPZ). Paralelisht, Drejtoria e Standardeve Profesionale ka nisur hetimin disiplinor ndaj tyre për shkeljet grave “Përdorimi i paligjshëm dhe i paarsyeshëm i forcës” si dhe “Kryerja e veprimeve që cenojnë rëndë figurën e punonjësit të Policisë”, njoftoi Policia e Shtetit.
Krahas masave disiplinore, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka përgënjeshtruar pretendimet se shoqërimi i shtetasit D. T., po kryhej për shkak të punimeve pa leje.
“Sipas sqarimit zyrtar, ndërhyrja ka ardhur pas një kallëzimi të bërë më 20 korrik 2026 nga kunata e tij, shtetasja V. T., e cila e ka denoncuar atë për kanosje. Dy familjarët ndodhen prej kohësh në një konflikt të hapur dhe në proces gjyqësor për pronësinë e një sipërfaqeje toke. Sipas policisë, më 3 gusht 2026, efektivët kanë shkuar në fshatin Krekëz për të ekzekutuar shoqërimin e shtetasit D. T., pasi ky i fundit kishte refuzuar të paraqitej vullnetarisht në komisariat për t’u pyetur në cilësinë e personit nën hetim. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Beratit për veprën penale “Kanosja”, thuhet po aty.
Më tej sqarohet se:
“Policia e Shtetit garantoi opinionin publik se do të verifikojë me seriozitet çdo pretendim për shkelje ligjore apo cenim të besimit të qytetarëve, duke vendosur përpara përgjegjësisë çdo punonjës që shkel rregullat e shërbimit”.
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