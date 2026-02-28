Politika

raçe reagon ashpër për sulmin e Berishës në vilën e Enver Hoxhës: Artistëve iu rrezikua jeta! Urrejtje vrasëse nga PD për Tiranën

6 hours ago
0 1 minute read

Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, ka reaguar për dhunën e ushtruar ditën e sotme në protestën e PD-së.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Braçe ka shkruar se në momentin e sulmit në vilën e Enver Hoxhës, kanë qenë brenda saj 12 persona, të cilëve u është rrezikuar jeta.

Duke e cilësuar sulmin si akt terrorist, Braçe u ka bërë thirrje organeve të drejtësisë që të reagojnë sa më parë.

Po ashtu Braçe shkroi se Berisha dhe kupola drejtuese e PD-së kanë një urrejtje të ndyrë dhe vrasëse për Tiranën.

Postimi i Braçes:

LAGJIA E ISH BLLOKUT, GODINA E FONDACIONIT KULTUROR FRAKO SHQIPTAR ART EXPLORA;

BRENDA SAJ, NE MOMENTIN E SULMIT ISHIN 12 ARTISTE NDERKOMBETARE E SHQIPTARE-te gjithe te rrezikuar ne jeten e tyre!

KY ESHTE TERRORIZEM!

Me i ndyri dhe me i poshtri ndodhur ndonjehere ne kete qytet!

Keta artiste, kjo lagje, banoret dhe sipermarresit, shqiptare e te huaj qe frekuentojne kete lagje, NUK I KANE ASNJE BORXH KERKUJT!

Urrejtja ndaj ketij qyteti dhe popullit te tij, eshte e ndyre, e poshter dhe tani vrasese!

Nese ky vend ka Prokurori e Gjykate, nese ky popull paguan prokurore e gjykates, ky eshte rasti per ti pare te VENDOSIN!

6 hours ago
0 1 minute read

Related Articles

Protesta e PD, Rama: Shqipëria me botën e lirë kundër mullahëve, opozita shqiptare me plehrat kundër qytetarëve

6 hours ago

Habit Sali Berisha: Agjentë të infiltruar na thanë se tek ish-vila e Enverit banon Rama, prandaj e sulmuam

7 hours ago

Ndryshime drastike në qeverine shqiptare

2 days ago

SONDAZHI: 80% e qytetarëve kundër molotovëve në protestat e Sali Berishës!

5 days ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button