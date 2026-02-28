raçe reagon ashpër për sulmin e Berishës në vilën e Enver Hoxhës: Artistëve iu rrezikua jeta! Urrejtje vrasëse nga PD për Tiranën
Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, ka reaguar për dhunën e ushtruar ditën e sotme në protestën e PD-së.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Braçe ka shkruar se në momentin e sulmit në vilën e Enver Hoxhës, kanë qenë brenda saj 12 persona, të cilëve u është rrezikuar jeta.
Duke e cilësuar sulmin si akt terrorist, Braçe u ka bërë thirrje organeve të drejtësisë që të reagojnë sa më parë.
Po ashtu Braçe shkroi se Berisha dhe kupola drejtuese e PD-së kanë një urrejtje të ndyrë dhe vrasëse për Tiranën.
Postimi i Braçes:
LAGJIA E ISH BLLOKUT, GODINA E FONDACIONIT KULTUROR FRAKO SHQIPTAR ART EXPLORA;
BRENDA SAJ, NE MOMENTIN E SULMIT ISHIN 12 ARTISTE NDERKOMBETARE E SHQIPTARE-te gjithe te rrezikuar ne jeten e tyre!
KY ESHTE TERRORIZEM!
Me i ndyri dhe me i poshtri ndodhur ndonjehere ne kete qytet!
Keta artiste, kjo lagje, banoret dhe sipermarresit, shqiptare e te huaj qe frekuentojne kete lagje, NUK I KANE ASNJE BORXH KERKUJT!
Urrejtja ndaj ketij qyteti dhe popullit te tij, eshte e ndyre, e poshter dhe tani vrasese!
Nese ky vend ka Prokurori e Gjykate, nese ky popull paguan prokurore e gjykates, ky eshte rasti per ti pare te VENDOSIN!