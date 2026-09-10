Chicago Fire vendos rekord të pranishmërisë në ndeshjen ndaj Inter Miami
Chicago Fire FC regjistroi një rekord të ri të pranishmërisë me 63,094 tifozë në Soldier Field gjatë ndeshjes së së mërkurës kundër Inter Miami CF. Kjo shifër tejkaloi rekordin e mëparshëm të klubit prej 62,358, vendosur më 13 prill 2025, dhe rekordin paraprak prej 62,124 nga tetori i vitit 2023. Ngjarja përbën një tjetër moment të rëndësishëm në sezonin 2026 për Fire, ku ardhja e Robert Lewandowskit ka nxitur rritjen e interesit rreth skuadrës.
Siç raporton mlssoccer, kjo prani e madhe është pjesë e një trende të përgjithshëm të stadiumeve të mbushura në MLS gjatë 2026, me disa klube që vendosën rekorde të veta: 44,828 në BMO Field (Toronto FC vs. Inter Miami, 9 maj), 75,824 në Empower Field at Mile High (Colorado Rapids vs. Inter Miami, 18 prill), 72,026 në M&T Bank Stadium (D.C. United vs. Inter Miami, 7 mars) dhe 75,673 në LA Memorial Coliseum (LAFC vs. Inter Miami, 21 shkurt).
Takimi pati edhe elementin e rivalitetit të yjeve: Lewandowski shënoi golin e hapjes në minutën e 10-të, ndërsa ndeshja përfundoi 1-1. Inter Miami mbetet e dyta në Konferencën Lindore me 44 pikë, kurse Chicago ndodhet në vendin e tretë me 39 pikë.
Sipas mlssoccer, frekuentimi i lartë i stadiumeve në këtë lloj takimesh nxjerr në pah ndikimin që emra si Messi dhe Lewandowski kanë në rritjen e interesit për MLS dhe për klubin Chicago Fire.
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