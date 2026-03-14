Rama dhe termometri i Niqkës
Na pikoi në zemër kur Ladin, djalin e Niqkës, fqinjës sonë, e sollën me barelë nga spitali. Sa kishte mbushur 6 vjeç. Qe i bukur si ëngjëll. I zgjuar si ai, i qeshur sa zgjohej nga gjumi e deri sa shtrihej në mbrëmje për të fjetur. Por ja që i trokiti katastrofa. U sëmur nga një grip i rëndë, me temperaturë të lartë disa ditë deri sa i preku miningjet dhe i mori gojën, lëvizjen e kokës dhe të këmbëve. Qanin papushim e ëma, i ati Nesti dhe katër motrat e tij.
-Doktorët thanë që nga temperatura e lartë e pati, -psherëtinte Niqka e vu lotët.
Nuk priste që ta pyesnin, po pse nuk e mbajte çunin nën vëzhgim, o Niqkë, se ajo përsëriste e përsëriste:
-Çdo një orë ia vendosja termometrin dhe më tregonte 36 gradë. Për atë zot që nuk gënjej.
Dhe nxirrte nga komodina termometrin që kishte përdorur.
-Ja, akoma 36 tregon. Dhe hiç nuk e kam shkundur.
Graria nuk flisnin, por ama s’besonin një fjalë të saj. Deri sa Aspasia, fqinja përballë, mori termometrin dhe e vuri nën sqetull.
-Ç’bën, moj? -i tha Andrea, i shoqi.
Ajo ishte vetë me grip dhe sapo e kishte vënë në shtëpi termometrin e saj. E dinte që e kish 38 gradë. Ndaj donte ta nxirrte gënjeshtare Niqkën, bash me termometrin e Niqkës. Pas 5 minutash e hoqi, por zhiva tregonte 36 gradë.
-Uau, si ka mundësi! -u habit ajo.
Andrea ia rrëmbeu nga dora dhe e afroi te soba. E la afër zjarrit një minutë. Ndërsa priste të plaste termometri nga e nxehta tregoi sërish 36 gradë.
-E ke të prishur këtë mut, -tha ai.
Të gjithë po shihnin Niqkën. E ngurosur. Iu duk vetja si vrasëse. Kishte marrë më qafë djalin. Jetën e tij dhe të krejt familjes për një termometër. Si nuk e pandehu një çast që zhiva s’lëviste fare kur balli i djalit përvëlonte.
Njësoj po na ndodh dhe ne shqiptarëve me termometrin “Rilindje”. Kemi temperaturë të lartë nga varfëria, emigracioni, korrupsioni, vjedhja e votës, shtja e atdheut, agresiviteti i oligarkëve, blerja e mediave, shtypja e fjalës së lirë, mungesa e ujit, e korrentit, vidhisja e rrugëve. Zjarrmi në ekonomi, po digjemi nga temperatura. Po termometri “Rilindje” që e mban në dorë Rama tregon 36 gradë celsius. Tregon që çdo gjë ecën normal, shëndetshëm dhe s’ka tenxhere e opozitë që e lëviz zhivën e ngurosur. Fiksuar te shifra 36.
Niqka e bëri nga padija dhe pakujdesia. Rama e bën nga strategjia dhe babëzia. Niqka do e vuajë në shpirt e do të lodhet tërë jetën me përkujdesje ndaj djalit. Rama do të na bëjë ne të vuajmë akoma e të përkujdesemi vetë për veten tonë. Hiqjani ore termometrin se veç sëmundjes, po na kap dhe vdekja. Po na troket. Se ai ka 13 vite që na gënjen, e lexon 36, kur ne në të vërtetë e kemi mbi 42 gradë celsius temperaturën.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.