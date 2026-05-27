Rama ndan pamje nga Konferenca e 8-të Ndërqeveritare në Bruksel: Shqipëria, çdo hap e më shumë Europiane
Kryeministri Edi Rama një ditë pas Konferencës së 8-të Ndërqeveritare Shqipëri-BE në Bruksel ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga takimet. Rama shkruan se Shqipëria është çdo hap e më shumë Europiane.
“MIRËMËNGJES dhe me krenarinë për Shqipërinë çdo hap e më shumë Europiane, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama në “Facebook”.
Rama të martën në Konferencën Ndërqeveritare tha se Shqipëria i çeli kapitujt e anëtarësimit në BE brenda një kohe të shkurtër çka “na bën të ndihemi të inkurajuar por edhe me më shumë përgjegjësi”.
Rama përsëriti përkushtimin dhe dashurinë e Shqipërisë për Bashkimin Evropian, ndërsa theksoi se rrugëtimi i Shqipërisë drejt BE është e pakthyeshme.
