Rama nga Berlini: Marrëveshja 20-vjeçare për gazin dhe projektet që synojnë ta kthejnë Vlorën në një nyje energjetike
3 maj 2026 — Kryeministri Edi Rama dha komentet e tij nga Berlini, ku po zhvillonte edhe hapjen e një ekspozite me piktura dhe skulptura, përpara nisjes drejt Jerevanit, ku do të marrë pjesë në Samitin e Komunitetit Politik Europian. Ai vuri në dukje interesin e jashtëm për Shqipërinë në ambiente kulturore dhe përmendi angazhimet qeveritare për projekte strategjike energjetike dhe zhvillimore.
Rama ndaloi në detaje mbi marrëveshjen strategjike për Qendrën Energjetike të Vlorës dhe furnizimin me gaz natyror të lëngshëm nga Shtetet e Bashkuara për 20 vjet, një paketë që synon rritjen e sigurisë dhe pavarësisë energjetike të vendit. Sipas TV Klan, projekti parashikon transformimin e TEC-it të Vlorës në një qendër të prodhimit të energjisë me gaz dhe përfshin gjithashtu lidhjen me gazsjellësin Trans Adriatik (TAP) përmes një tubacioni drejt Fierit, me qëllim të stabilizimit dhe zgjerimit të furnizimit energjetik.
Ai po ashtu foli për potencialin e këtij investimi për të tërhequr kapital të ri dhe për të rritur kapacitetet e vendit në furnizimin e qendrave të të dhënave dhe projekteve të inteligjencës artificiale, si dhe për ndikimin në tregun lokal të punës. Në vijim u përmend marrëveshja midis kompanisë italiane Fincantieri dhe kompanisë publike shqiptare Kayo për ndërtimin e mjeteve detare në Pashaliman, projekt i cili synon të forcojë kapacitetet detare ushtarake dhe të prodhojë anije për Forcat e Armatosura dhe aleatët.
Sipas deklarimeve zyrtare, investimi në Pashaliman pritet të krijojë rreth 400 vende pune në fazën e parë, me fokus tek të rinjtë dhe të diplomuarit e shkollave profesionale. Rama gjithashtu përmendi organizimin e World Law Congress në Tiranë më 6–7 maj, duke e cilësuar zgjedhjen e vendit për mikpritës si një njohje për përparimet në reformën në drejtësi, proces që sipas tij ka kërkuar vendimmarrje të forta dhe mbështetje nga shumica parlamentare e Partisë Socialiste.
Rama shprehu pritshmërinë që Vlora të kthehet në një nyje të rëndësishme energjetike dhe se projektet e përmendura do të sjellin investime dhe rritje kapacitetesh, duke u shpresuar që këto zhvillime t’i japin një shtytje ekonomisë dhe sigurisë së vendit, raporton TV Klan.
