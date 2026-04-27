Rama njofton për temat e mbledhjes së PS: integrimi në BE, ‘Maji i Europës’ dhe prioritetet e qeverisë
Kryeministri Edi Rama bëri të ditur pikat kryesore të mbledhjes së mbyllur të grupit parlamentar dhe ministrave, që u zhvillua më 27 prill. Në takim u diskutua ecuria e komunikimit me organizatat socialiste për “Punët e Shqipërisë”, përparimi i negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Europian, kalendari i nismave ligjore të lidhura me anëtarësimin, si dhe aktivitetet për “Majin e Europës” dhe takimet ndër breza në prag të 35-vjetorit të Partisë Socialiste.
Mbledhja zgjati rreth katër orë dhe, raporton TV Klan, kryeministri i dha disa udhëzime ministrave dhe deputetëve, duke theksuar nevojën për informim të detajuar mbi procesin e integrimit dhe për dialog të drejtpërdrejtë me qytetarët.
Rama vuri në qendër të vëmendjes sigurinë ushqimore si sfidën kryesore të procesit të integrimit dhe kërkoi angazhim intensiv në këtë drejtim, duke nxitur komunikimin me fermerët dhe bizneset. Po ashtu, ai kërkoi që deputetët të jenë më aktivë në rrjetet sociale për të paraqitur punët e kryera në qytete, ndërsa bashkëpunimi i ngushtë brenda radhëve socialiste u vlerësua si thelb për zgjidhjen e problematikave të qytetarëve.
Sipas TV Klan, takimi shërbeu gjithashtu për të përcaktuar një kalendar të qartë të nismave ligjore dhe për forcimin e komunikimit me elektoratin, ndërsa qeveria vijon të përqendrohet në përgatitjet për anëtarësimin në BE.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.