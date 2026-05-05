EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
Politika

Rama nxit inovacionin: laboratorë smart në çdo shkollë dhe më shumë financim për startup-et

Kryeministri Edi Rama zhvilloi më 5 maj në Gjirokastër një bashkëbisedim me të rinjtë, ku theksoi rolin e inovacionit dhe teknologjisë si faktor kyç për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror. Ai vuri theksin te nevoja për angazhim më të madh, investime dhe mbështetje financiare për brezin e ri.

Sipas TV Klan, Rama njoftoi se interesimi për programet e startup-eve ka rritur ndjeshëm: nga rreth 40 aplikime në fillim, tani ka mbi 1,500. Qeveria synon të zgjerojë financimin, të forcojë mekanizmat e seleksionimit dhe të organizojë një festival kushtuar prototipeve me potencial për zhvillim të mëtejshëm.

Kryeministri paralelisht paralajmëroi investime më të mëdha në inteligjencën artificiale dhe sistemet digjitale në arsim, si dhe vendosjen e laboratorëve smart në shkolla. Ai nënvizoi se të rinjtë mund të shndërrohen në burim të ideve inovatore, dhe se qeveria do të mbështesë prototipet dhe projektet që tregojnë potencial tregu.

TV Klan raporton se masat e propozuara përfshijnë rritjen e fondeve për startup-et dhe për të rinjtë, me qëllim identifikimin dhe zhvillimin e projekteve më premtuese dhe përforcimin e kapaciteteve dixhitale në arsimin e nivelit vendor.

