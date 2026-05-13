☁️
Tiranë 18°C · Vranët 13 May 2026
S&P 500 7,398 ▼0.04%
DOW 49,597 ▼0.33%
NASDAQ 26,122 ▲0.13%
NAFTA 103.09 ▲0.89%
ARI 4,686 ▼0.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $79,720 ▼ -1.23% ETH $2,264 ▼ -0.65% XRP $1.4289 ▼ -0.71% SOL $92.0800 ▼ -3.08%
S&P 500 7,398 ▼0.04 % DOW 49,597 ▼0.33 % NASDAQ 26,122 ▲0.13 % NAFTA 103.09 ▲0.89 % ARI 4,686 ▼0.02 % S&P 500 7,398 ▼0.04 % DOW 49,597 ▼0.33 % NASDAQ 26,122 ▲0.13 % NAFTA 103.09 ▲0.89 % ARI 4,686 ▼0.02 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Ndalohen dy persona, vozitën mopedë pa leje dhe nën ndikimin e alkoolit dhe shkaktuan aksidente Refuzohet kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nga avokatja e Ratko Kragoviqit, i pandehur për krime lufte Rama rikthehet në Gjermani si pjesë e ceremonisë “Çmimi i Karlit të Madh” Plehrat e Tiranës shkaktojnë debat në Këshillin Bashkiak Përse Veliaj e zotëroi tërësisht hapësirën publike për një javë
Menu
Politika

Rama rikthehet në Gjermani si pjesë e ceremonisë “Çmimi i Karlit të Madh”

· 2 min lexim

Kryeministri Rama do të zhvillojë një vizitë në Aachen, Gjermani (13 dhe 14 maj), për të qenë i pranishëm në ceremoninë tradicionale të akordimit të Çmimit të Karlit të Madh (Charlemagne Prize), i cili konsiderohet si një nga nderimet më të rëndësishme evropiane që prej vitit 1950, për individë dhe institucione me kontribut të spikatur në bashkimin dhe përparimin e Evropës.

Këtë vit, Çmimi i Karlit të Madh 2026 i akordohet ish-Presidentit të Bankës Qendrore Europiane dhe ish-Kryeministrit të Italisë, Profesor Mario Draghi, në vlerësim të rolit të tij vendimtar në ruajtjen e stabilitetit të Unionit Monetar Evropian.

Në të njëjtën kohë, ky vlerësim përcjell edhe një mesazh të qartë politik se e ardhmja, sovraniteti dhe fuqia e Evropës lidhen ngushtësisht me qëndrueshmërinë dhe forcën e saj ekonomike.

Kjo nuk është hera e parë që Rama ka qenë i pranishëm në ndarjen e çmimit të Karlit të Madh në Gjermani.

Më 9 maj 2024, kreu ynë i qeverisë mbajti dhe fjalim asokohe.

Karli i Madh luajti një rol kyç në formësimin e historisë së Evropës, ai propozoi shkëmbimin kulturor. Arma më e fuqishme që na është vënë në dispozicion, arsimimi, diversiteti duhet ta mirëpresim më shumë se sa ta kemi frikë. Evropa ka mësuar të jetë më shumë vetëkritike se lëvduese për civilizimin e saj. Një frymë shkatërruese ka hyrë në mendjet e njerëzve, armiqësi ndaj pikëpamjeve ndryshe, prirja censuruese të dukshme. Në botën tonë, t’i lësh mbresë atyre që mendojnë njësoj shkakton debatin deri në pikën shkatërruese‘, u shpreh atëhere Rama.

/tvklan.al

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu