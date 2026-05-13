Rama rikthehet në Gjermani si pjesë e ceremonisë “Çmimi i Karlit të Madh”
Kryeministri Rama do të zhvillojë një vizitë në Aachen, Gjermani (13 dhe 14 maj), për të qenë i pranishëm në ceremoninë tradicionale të akordimit të Çmimit të Karlit të Madh (Charlemagne Prize), i cili konsiderohet si një nga nderimet më të rëndësishme evropiane që prej vitit 1950, për individë dhe institucione me kontribut të spikatur në bashkimin dhe përparimin e Evropës.
Këtë vit, Çmimi i Karlit të Madh 2026 i akordohet ish-Presidentit të Bankës Qendrore Europiane dhe ish-Kryeministrit të Italisë, Profesor Mario Draghi, në vlerësim të rolit të tij vendimtar në ruajtjen e stabilitetit të Unionit Monetar Evropian.
Në të njëjtën kohë, ky vlerësim përcjell edhe një mesazh të qartë politik se e ardhmja, sovraniteti dhe fuqia e Evropës lidhen ngushtësisht me qëndrueshmërinë dhe forcën e saj ekonomike.
Kjo nuk është hera e parë që Rama ka qenë i pranishëm në ndarjen e çmimit të Karlit të Madh në Gjermani.
Më 9 maj 2024, kreu ynë i qeverisë mbajti dhe fjalim asokohe.
“Karli i Madh luajti një rol kyç në formësimin e historisë së Evropës, ai propozoi shkëmbimin kulturor. Arma më e fuqishme që na është vënë në dispozicion, arsimimi, diversiteti duhet ta mirëpresim më shumë se sa ta kemi frikë. Evropa ka mësuar të jetë më shumë vetëkritike se lëvduese për civilizimin e saj. Një frymë shkatërruese ka hyrë në mendjet e njerëzve, armiqësi ndaj pikëpamjeve ndryshe, prirja censuruese të dukshme. Në botën tonë, t’i lësh mbresë atyre që mendojnë njësoj shkakton debatin deri në pikën shkatërruese‘, u shpreh atëhere Rama.
/tvklan.al
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.