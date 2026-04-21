Real Madrid Synon Rigrupimin në La Liga pas Humbjes ndaj Bayern
Sfida jetike kundër Alaves për të vijuar rrugën në kampionat
Real Madrid përballen me një sfidë të rëndësishme në La Liga kundër Alaves, teksa synojnë të qëndrojnë afër kryesuesve të kampionatit, Barcelona.
Pas humbjes dramatike ndaj Bayern Munich në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve, Real Madrid gjenden përballë një sezoni tjetër pa trofe. Liga e Kampionëve ishte shpresa e fundit e tyre për një trofe këtë sezon, ndërsa në kampionat janë në disavantazh prej nëntë pikësh nga Barcelona, me vetëm shtatë ndeshje të mbetura.
Pas humbjes ndaj Bayern, e cila erdhi pas një eliminimi tronditës nga Copa del Rey kundër Albacete të kategorisë së dytë, ekipi i Madridit duhet të gjejë formën kur të presë Alaves në Bernabeu. Ka kaluar një muaj që nga fitorja e fundit e tyre në të gjitha kompeticionet.
Ndërsa Barcelona mund të sigurojë titullin edhe këtë vit, presioni mbi Real Madrid është i madh. Për të mbajtur shpresat të gjalla, Real duhet të fitojnë çdo ndeshje të mbetur dhe të shpresojnë në një rrëzim të Barcelonës.
Ndërkaq, Alaves është në luftë për mbijetesë në La Liga dhe çdo pikë është jetike për ta, pasi vetëm një pikë i ndan nga zona e rënies. Nën drejtimin e Quique Sanchez Flores, skuadra baske ka treguar lojëra tërheqëse, por mbeten në një situatë delikate në tabelë.
Xabi Alonso nisi sezonin si trajner i Real Madrid, por pas vetëm gjashtë muajve u zëvendësua nga Alvaro Arbeloa, ish-bashkëlojtari i tij. Pavarësisht përmirësimeve në lojë, rezultatet nuk kanë qenë të tilla. Situata mund të ndikojë në të ardhmen e Arbeloas te klubi.
Real Madrid kanë një bilanc të shkëlqyer kundër Alaves, duke fituar tetë ndeshjet e fundit midis tyre. Golat e Kylian Mbappe dhe Rodrygo Goes siguruan një fitore të rëndësishme për Real Madrid në ndeshjen e fundit kundër Alaves në La Liga.
Kylian Mbappe, pas humbjes ndaj Bayern, deklaroi se “dështimi nuk është një opsion për Madridin” dhe prometon se ekipi do të rikthehet fuqishëm. Ndërsa Real Madrid përgatitet për këtë sfidë, mbetet për t’u parë se si do të reagojnë kundër një skuadre që kërkon çdo pikë për mbijetesë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.