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MLS

Real Salt Lake firmos me mbrojtësin kanadez Luc de Fougerolles

· 2 min lexim

Real Salt Lake njoftoi të shtunën firmosjen e mbrojtësit kanadez Luc de Fougerolles, i huazuar nga klubi anglez Fulham FC. Mbrojtësi qendror, 20 vjeç, vjen për t’i shtuar opsione repartit mbrojtës të RSL-së në pjesën e mbetur të sezonit.

Siç raporton mlssoccer, huazimi është i vlefshëm deri në sezonin MLS 2026, me opsion zgjatjeje deri te Sprint Season 2027. De Fougerolles luajti të gjitha pesë ndeshjet e Kanadasë në Kupën e Botës 2026, teksa kombëtarja arriti për herë të parë në 16 më të mirët.

Drejtuesi sportiv i klubit, Kurt Schmid, tha se ardhja e tij do të forcojë mundësitë në mbrojtje; përvoja e fundit nga Botërori dhe puna në strukturat e Fulham-it pritet ta lehtësojnë integrimin e tij dhe ta bëjnë atë të ndikojë menjëherë teksa ekipi synon suksese në fazën passezonit. Sezonin e kaluar, de Fougerolles luajti 30 ndeshje te FCV Dender EH gjatë huazimit dhe ka luajtur dy herë për ekipin e parë të Fulham-it. Ai numëron 18 paraqitje me kombëtaren e Kanadasë, ku shpesh starton nën drejtimin e trajnerit Jesse Marsch.

Prania e tij në skuadër pritet të rritë konkurencën për minuta dhe thellësinë e grupit; detaje shtesë rreth këtij transferimi i ka dhënë mlssoccer.

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