Sesion i ri, beteja të vjetra! Kuvendi rikthehet më 8 shtator, PS përgatit hartën me 46 bashki, PD paralajmëron betejë në
Sesion i ri, beteja të vjetra. Më 8 shtator, deputetët rikthehen pas pushimeve në punë me detyra të mbartura, pasi në tryezë do të kenë reformat që nuk i mbyllën dot për shkak të konfliktit politik.
Bashkëjetesa politike brenda së njëjtës sallë duket se do të vijojë të jetë mision i vështirë për ligjvënësit. Testi i parë do të jetë miratimi i hartës territoriale.
“Kujtojmë këtu, meqë ju referuat vendimmarrjes së Kolegjit Zgjedhor dhe Gjykatës Kushtetuese sa i përket reformës së vitit 2014, që nga ana jonë u çua në Gjykatën Kushtetuese. Objekt i debatit në gjykatë ishte gjithashtu dhe fakti nëse tre të pestat që kërkon miratimi i një reforme të tillë kërkojnë një konsensus substancial midis forcave kryesore politike për miratimin e një reforme të tillë apo pasjen nga një mazhorancë të caktuar të një numri formal votash, çka do ta bënte reformën subjekt i një vullneti elektoral për të marrë rezultat zgjedhor në një moment të caktuar”, deklaron Ivi Kaso, deputet i PD.
Opozita nuk i ka votat për ta bllokuar miratimin e hartës së re në Parlament. Në këto kushte, skenarët e demokratëve janë dy: betejë në Gjykatën Kushtetuese dhe zhvillimi i referendumeve lokale në 15 njësi vendore që refuzojnë bashkimin me bashki më të mëdha.
“Qëndrimi politik i PD është i qartë, nuk e njeh këtë produkt të njëanshëm që do të sillte fitoren në tavolinë të zgjedhjeve vendore të vitit 2027 dhe do t’i paraprinte rrëmbimit të një tjetër mandati në zgjedhjet e përgjithshme, kurdo që ato të jenë. Një nga opsionet që e ka artikuluar dhe kryetari i partisë për ta kundërshtuar atë është mbajtja e referendumeve vendore, të cilat sigurisht kanë kompleksitetin e tyre dhe vështirësinë e tyre për t’i mbajtur”, shprehet Ivi Kaso.
Krisja e paktit politik për reformën territoriale nuk ka cenuar bashkëpunimin për Kodin e ri Zgjedhor. Socialistët dhe demokratët kanë gjetur gjuhën e përbashkët për reformën zgjedhore.
Shenjtërimi i ‘Nënë Terezës’ shtyu hapjen e punimeve të Kuvendit për ditën e martë. Konferenca e Kryetarëve mblidhet paraditen e 8 shtatorit për të miratuar kalendarin e punimeve, ku janë përfshirë edhe ndryshimet ligjore për rritjen e pagave të magjistratëve. Ora 17:00 e pasdites do t’i gjejë deputetët në seancë plenare, e cila ka natyrë ceremoniale, ku mesazhin kryesor pritet ta japë kryetari i Kuvendit. Deputetët kthehen të martën nga pushimet, por ditën e parë të punës kanë menduar t’ua prishin protestuesit, që do t’i presin me vezë në duar në dyert e Parlamentit.
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