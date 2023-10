Reali buzëqesh, Girona vazhdon të ëndërrojë

Real Madridi triumfon, duke u vendosur në vend të dytë pas Girona-s, me vetëm një pikë diferencë: Los Blancos mundën Las Palmas 2-0 brenda në Bernabeu. Një fillim i qetë për skuadrën e Ancelottit, i cili pas humbjes në derbi u shfaq paksa i frikësuar në fazat fillestare të ndeshjes. Me kalimin e minutave, vendasit hynë në lojë gjithnjë e më shumë, madje gjetën avantazhin pak para përfundimit të pjesës së parë: krosim nga e djathta nga Vazquez (i cili hyri në vend të Alabas së dëmtuar) kontroll dhe e djathtë nga Brahim Diaz, për të shënuar 1-0 në minutën e 48-të.

Në pjesën e dytë, Merengues vazhduan të shtyjnë, dhe në fakt e mbyllën ndeshjen në minutën e 54-ët: veprim personal nga Rodrygo në të majtë, kros i butë dhe goditje nga Joselu për golin e dytë. Pas epërsisë së dyfishtë, miqtë u përpoqën të menaxhonin më shumë topin për të rihapur ndeshjen, por posedimi ishte tepër steril dhe Reali u mbrojt mirë. Real Madrid fiton 2-0 dhe ngjitet në 18 pikë, një më pak se lideri Girona.

Girona vazhdon të ëndërrojë, duke zënë vendin e parë në tabelë duke mposhtur Villarrealin 2-1 si udhëtues. Një pjesë e parë me ritëm mjaft të ngadaltë, me minutat që kalojnë pa shumë raste shënimi. Pas dyzet e pesë minutave të para, në fakt, dy skuadrat janë ende pa gola, 0-0. Në pjesën e dytë “Nëndetësja e Verdhë” thyen ngërçin, me penalltinë e kthyer në gol nga kapiteni Parejo në minutën e 49-të.

Bardhekuqtë nuk e humbin emocionin dhe pas pak minutash gjejnë 1-1: në minutën e 56-të Savio shërbenpër Dovbyk, i cili e kthen në ekuilibër ndeshjen. Pas golit të barazimit, djemtë e Michel u ndezën më shumë dhe përfunduan rikthimin me Eric Garcia, 2-1 në minutën e 61-të, që është dhe rezultati përfundimtarë I kësaj sfide. Girona fiton dhe fluturon në krye të tabelës, me 19 pikë. Një fillim jo i lehtë për Villarrealin, i mbërthyer në 7 pikë në 7 javë.