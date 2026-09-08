Renditja e shortstopëve në MLB për sezonin 2026
Shortstop-i vazhdon të jetë një nga pozicionet më të rëndësishme në bejsboll dhe në 2026 ai qëndron nën dritën e vëmendjes me disa emra të mëdhenj dhe shumë talente që po shfaqen. Bobby Witt Jr. i Kansas City Royals është konsoliduar si fytyra e këtij pozicioni në sezonet e fundit, ndërsa pas tij gjendet një kombinim veteranësh të konsoliduar dhe lojtarësh në ngritje.
Sipas Bleacher Report, renditja e përgatitur fokusohet te njësitë e shortstopëve për secilën nga 30 skuadrat e MLB-së gjatë sezonit 2026, duke marrë parasysh kontributet ofensive dhe defensive dhe edhe pozicionin që skuadrat pritet t’i japin këtij role në të ardhmen. Artikulli thekson dallimin mes performancës së pozicionit si njësi dhe performancës së individëve — një shembull i qartë është Detroit Tigers, ku Kevin McGonigle ka bërë një sezon të shkëlqyer por ka ndarë kohën afërsisht në mes të shortstop-it dhe third base; një tjetër rast i përmendur është ai i Minnesota Twins me debutuesin Kaelen Culpepper.
Në fund të listës qëndron Colorado, me Ezequiel Tovar si titullar kryesor: ai ka pësuar rënie ofensive (54 OPS+) dhe ka shënuar performancë më të dobët defensive (-2 DRS, 0 OAA), megjithëse ka bërë 119 startime dhe ka ende katër vjet nga marrëveshja e tij 7-vjeçare prej 63.5 milionë dollarësh. Boston renditet gjithashtu në nivele të ulëta pasi Trevor Story pësoi një tjetër sezon të prishur nga lëndimet dhe ka prodhuar 71 OPS+ në 48 ndeshje, ndërsa në mungesë të tij Andruw Monasterio dha disa paraqitje të dobishme.
Në mes të klasifikimit janë disa njësi që kanë pësuar paqëndrueshmëri: Tampa Bay përdori kryesisht Taylor Walls me 109 startime por me line-ofensive të dobët (.218/.304/.292), Atlanta ka pasur një rotacion të madh pa një titullar të qartë pavarësisht nënshkrimit të Ha-Seong Kim, ndërsa Seattle provoi tranzicionin drejt Colt Emerson me J.P. Crawford në një sezon që u rëndua nga një dëmtim i bërrylit. New York Yankees u bazuan te disa emra gjatë sezoni—Anthony Volpe dhe George Lombard Jr. kishin vlerësime ofensive të ulëta (përkatësisht rreth 82 dhe 79 OPS+), me José Caballero që luajti një rol të rëndësishëm në pjesën e hershme të sezonit.
Skuadrat e tjera të mesme përfshijnë Milwaukee me Cooper Pratt, i cili pas debutimit mori një kontratë të gjatë (8 vite, 50.75 milionë dollarë) dhe që pritet të jetë zgjidhja afatgjatë; Oakland mbështetet te Jacob Wilson, i cili nënshkroi një kontratë afatgjatë por u dëmtua dhe iu nënshtrua kirurgjisë, ndërsa Alika Williams ofroi një rritje surprizë. Pittsburgh ka pasur një sezon të përzier me debutin e Konnor Griffin (91 OPS+, 1.3 WAR në një sezon me lëndime), ndërsa Minnesota ka marrë shpresë nga Kaelen Culpepper, i cili debutoi më 7 gusht dhe për 25 ndeshje ka prodhuar një linjë .297/.350/.451 dhe 124 OPS+.
Grupi i lojtarëve me më shumë përvojë përfshin emra si Trea Turner te Philadelphia (rreth .239 dhe 78 OPS+ në 138 ndeshje), Willy Adames te San Francisco me 21 home run dhe probleme defensive (-5 DRS, -17 OAA), Xander Bogaerts te San Diego me vlera të ulëta ofensive por që kontribuon me shpejtësi, dhe Francisco Lindor te New York Mets i dëmtuar pjesërisht por me 103 OPS+ kur ka qenë në fushë. Andrés Giménez te Toronto është vlerësuar për mbulimin difensiv (1 DRS, 18 OAA) megjithëse ofensiva e tij mbetet e kufizuar.
Në krye të pjesës së sipërme të listës duken emra si Masyn Winn te St. Louis, i dalluar qartë për mbrojtjen (8 DRS, 15 OAA) por me impakt të kufizuar ofensive; Colson Montgomery te Chicago që shënoi shumë homerun-e (31) por me shifra të larta të strikeouts; Brayan Rocchio te Cleveland me një rikthim të fortë dhe produksion të mirë në shumë kategori; dhe lojtarë si Gunnar Henderson dhe Kevin McGonigle që, përkundrejt vështirësive, mbajnë peshën e pozicionit për skuadrat e tyre. Mookie Betts te Los Angeles Dodgers ka ofruar vlerë të konsiderueshme përmes mbrojtjes (7 DRS, 10 OAA) pavarësisht se nuk ishte në nivelin e zakonshëm ofensiv, ndërsa Jeremy Peña i Houston Astros ka dhënë prodhim të qëndrueshëm me 119 OPS+, 17 home run dhe 3.1 WAR në 94 ndeshje.
Përmbledhur, lista e përgatitur sjell një panoramë të qartë se si ndryshon vlera e shortstopëve nëpër skuadra—nga pozicionet që kanë nevojë për rikthim të menjëhershëm deri te njësitë e qëndrueshme që mbajnë skuadrat në garë. Renditja e plotë dhe analizat e detajuara janë përgatitur nga Bleacher Report dhe ofrojnë shumë materiale për debat për skuadrat dhe menaxhmentet që po planifikojnë për 2027.
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